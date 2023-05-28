شوفوا عظمة ورحمة الله فقط اصبر 🤌

﷽، خوتي خواتاتي انا في هم كبير عندي مشكل مقلقني نرقد بيه ونوظ بيه كل يوم نروح ندور ندور باه يتحل محبش كلشي مقفول في وجهي بلعكس حتى نوصل نبكي، بستوا ضاعتي 400تلف في باطل وزيد طحت في ناس سيئة جدا، ادعو لي باه ربي يفككني من هذا الهم ارجوكمالطفلة الي تسجد تتفركني والطفل الي يروح للمسجد انا اختكم.... لانوا والديا مطلقين ومعنديش سند إلا الله وماما كائن ضعيف ومريضة...هذا الميساج كنت راح نهبطوا لبارح باه تتدعلوا، ما ترددت طفيت روحت رقدت قلت الشكوة لله ، وسبحان الله الرحيم الرحمان اليوم عيطولي صحباتي تحل الحمدلله والشكر لله ملئ السموات وملئ الأرض قرايتي كل محددة به هو واعضاء الموقع كل من قلبي مشكرون نحبكم. ♡وان شاء الله ربي يسامحنى ضيعت صلاتي وقراءة القران الكريم وذكر الله وان شاء الله اعود بقوة احسن علاقتي بربي ر غم اني والله نلوم روحي..ميساج تاعي لكم لاتقنطوا من رحمة الله والله بعد العسر يسر، ثق في الله واصبر فانه معك لايتركك.احبك ربي.