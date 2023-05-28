َجوفْ القلَمْ

M3TaZ eLLMa

M3TaZ eLLMa

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
7 مارس 2008
المشاركات
5,008
النقاط
351
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ماتَتِ القَصائِدُ
ماتَتِ الكَلماتُ
فَرائِحَةُ المَوْت تَفوحُ
عَبْرَ الأسْطُرِ والفَواصِلِ
والنِقاطِ
وتُبَعْثِرُ أوراقَ الزَمانِ
🌹🌹🌹
ماتَتِ العِباراتُ
مُضَرَّجَةً بالدماءِ
مُتهاويةً
على أرْوِقَةِ الشُطآنِ
تَحتَ قِبَبِ السماءِ
تَحتَ سابعِ اﻷتْرابِ
🌹🌹🌹
ماتَتْ كُلُّ المعاني
واكتَسَى الكونُ صَقيعاً
لَفَّ كُلَّ الأجسادِ
جَليداً بالأرواحِ
جَمَّدَ صَخَّرَ
عَقلَ وقَلْبَ الأنامِ
🌹🌹🌹
رَبَّاهُ ... هَلْ
اسْتَفاقَ الكاسِرُ فينا
وأحْيَيْنا ذِكرى قايينَ
ونَسَيْنا
أنَّكَ مِنَ العُلى تُقاضينا
فَحتَّى المَوتُ ماتَ فينا
🌹🌹🌹
والارضُ تَضُّجُ بالدماءِ
أنينُها يَعلو يَسمو
مُرنِّماً مُتأرجِحاً ذَرَّاتٍ
هاجِراً مَسْكَنَهُ
مُتَّصِلاً بسماءٍ قَدْ
أرخَتْ مَباكيها
فأغْرقَتِ الأثيرَ
وَسحَّتْ نُواحيها
وصَوتُ هابيلَ
يصْرخُ مُتضَرِعاً :
كَفى ظُلماً أيُّها العِبادُ
فالكونُ للموْتِ باتَ فَضاءْ
والمَوتُ للكَونِ باتَ قَضاءْ .
🌹 رَقَتْ لِيٍ 🌹
 
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