ابتسم للحياة .. وتذكر أنك إنسان ... من كتاب قفزة وعي

fantazio
:: عضو منتسِب ::
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ابتسم للحياة .. وتذكر أنك إنسان
إن أحسست يوما .. بأنك مرهق من ركض السنن
وإن ابتسامتك تختفي خلف تجاعيد الأيام
وإن الحياة أصبحت لا تطاق ..
إن شعرت إن الدنيا أصبحت سجنا لأنفاسك
وان الساعات لا تعني إلا مزيدا من ألم
وأن كل شيء أصبح موجعا ..
ارسم عى وجهك ابتسامة من قهر واسكب من عينك دمـعـة مـن فرح ..
إن طعنك صديق أو احتلك الضيق ..
إن فقدت كل شيء .. جميل وتحطم طموح عى كف المستحيل ..
افتح عينك للهواء و النور .. لا تهرب من نفسك في الظلام ..
عــد إلى النــور واحضــن عروقــك المفتوحــة وجراحــك التــي أصبحــتتحتــاج لــك أكــر ..
أشعرها بوجودك .. و اشعر أنت بوجودها .
تعلم فن التسامح و عش بمنطق الهدوء ..
لا تجعل قلبك مستودعا للكره و الحقد و الحسد و الظلام ..
لا تــنظر إلى مـن حولـك بأكـر مـن ابتسـامة تجتـاز المسـافات ..
و تخـترق حواجـز الـراع .. ابتسم لهم ..
رغم كل ما فيك من أوجاع .. فأنت هكذا ..
احمل في قلبك ريشة ترسم بها لوحة يتذكرك بها الآخرون ..
و لا تجعله يحمل .. رصاصة .. تغتال بها كل الجمال حولك
مسكن جدا أنت حن تظن إن الكره يجعلك أقوى !
و إن الحقد يجعلك أذكى ..
وان القسوة و الجفاف هي ما تجعلك إنسانا محترما ..
تعلم إن تضحك مع من معك .. و إن تشاركه ألمه و معاناته ..
عـش معـه وتعايش به .. عش كبيرا
و تعلم أن تحتوي كل من يمر بك ..
لا ترخ عندمـا يتأخر صديقك
ولا تجزع حن تفقد شيئا يخصك ..
تذكر إن كل شيء قد كان في لوحة القـدر
قبل إن تكون شخصا من بن ملاين البشر ..
إن غضب صديقك .. اذهب و صافحه و احتضنه
وان غضبت من صديقك .. افتح له يديك و قلبك
إن خسرت شيئا .. فتذكر انك قد كسبت أشياء ..
و إن فاتك موعد .. فتذكر انك قد تلحق موعــدا ..
مهما كان الألم مريرا ومهما كان القادم مجهولا
.. افتــح عينــك للأحــلام و الطمــوح .. فغــدا يــوم جديــد ..
و غــدا أنــت شــخص جديــد
لا تحـاول إن تجلـس و إن تُضحـك الآخريـن بسـخرية مـن هـذا الشـخص
أو ذاك
فقد تحفر في قلبه جرحا .. لن تشعر به ..
و صديقك يعيش به حتى آخر يوم من عمره
فهــل عــى الدنيــا أقبــح مــن أن تنــام .. و إن ينامــون وصديقــك .. يــن
مــن جرحــك ؟!!
و يتوجع من كلماتك ؟!
كن قلبا و روحا تمر بسلام عى الدنيا
حتى يأتي يوم رحيلك .. إلى الآخرة ..
فتجد من يبكي عليك من الأعماق لا من يبكي عليك .. بحكم العادات و التقاليد ..
و لا تدري .. متى يكون الرحيل ..
ربما يكون اقرب من شربة الماء !
أو اقرب من أنفاس الهواء ..
بالتأكيد ..سترى أن الحياة يمكن أن تكون جميلة حتى في عز الألم ..
و في وسط المعاناة ستجد أن ابتسامة ما تخرج من أعماقك ..
تخرج من زحمة اليأس و المرارة
تخرج من صميم الذات ..
عندها ستتذكر ,,, كم أنت إنسان
...... مقتطفات من كتاب قفزة وعي للأستاذ أمحمد الوليد محمودي
..... لدار كوهينور للنشر و التوزيع
كتاب قفزة وعي الجزء الأول.. للأستاذ "محمد الوليد محمودي " ... ... كتاب جديد عام 2022 رائع و متميز في مجال التطوير الذاتي متوفر في الجزائر و التوصيل لكل الولايات متوفر كذلك هذه بعض الصفحات البسيطة و الكتاب أروع من الروعة أطلبوه من دار النشر مباشرة عبر رابط الصفحة على الفيس بوك... دار كوهينور للنشر و التوزيع
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