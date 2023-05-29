ابتسم للحياة .. وتذكر أنك إنسان ... من كتاب قفزة وعي

ابتسم للحياة .. وتذكر أنك إنسان ​

إن أحسست يوما .. بأنك مرهق من ركض السننوإن ابتسامتك تختفي خلف تجاعيد الأياموإن الحياة أصبحت لا تطاق ..إن شعرت إن الدنيا أصبحت سجنا لأنفاسكوان الساعات لا تعني إلا مزيدا من ألموأن كل شيء أصبح موجعا ..ارسم عى وجهك ابتسامة من قهر واسكب من عينك دمـعـة مـن فرح ..إن طعنك صديق أو احتلك الضيق ..إن فقدت كل شيء .. جميل وتحطم طموح عى كف المستحيل ..افتح عينك للهواء و النور .. لا تهرب من نفسك في الظلام ..عــد إلى النــور واحضــن عروقــك المفتوحــة وجراحــك التــي أصبحــتتحتــاج لــك أكــر ..أشعرها بوجودك .. و اشعر أنت بوجودها .تعلم فن التسامح و عش بمنطق الهدوء ..لا تجعل قلبك مستودعا للكره و الحقد و الحسد و الظلام ..لا تــنظر إلى مـن حولـك بأكـر مـن ابتسـامة تجتـاز المسـافات ..و تخـترق حواجـز الـراع .. ابتسم لهم ..رغم كل ما فيك من أوجاع .. فأنت هكذا ..احمل في قلبك ريشة ترسم بها لوحة يتذكرك بها الآخرون ..و لا تجعله يحمل .. رصاصة .. تغتال بها كل الجمال حولكمسكن جدا أنت حن تظن إن الكره يجعلك أقوى !و إن الحقد يجعلك أذكى ..وان القسوة و الجفاف هي ما تجعلك إنسانا محترما ..تعلم إن تضحك مع من معك .. و إن تشاركه ألمه و معاناته ..عـش معـه وتعايش به .. عش كبيراو تعلم أن تحتوي كل من يمر بك ..لا ترخ عندمـا يتأخر صديقكولا تجزع حن تفقد شيئا يخصك ..تذكر إن كل شيء قد كان في لوحة القـدرقبل إن تكون شخصا من بن ملاين البشر ..إن غضب صديقك .. اذهب و صافحه و احتضنهوان غضبت من صديقك .. افتح له يديك و قلبكإن خسرت شيئا .. فتذكر انك قد كسبت أشياء ..و إن فاتك موعد .. فتذكر انك قد تلحق موعــدا ..مهما كان الألم مريرا ومهما كان القادم مجهولا.. افتــح عينــك للأحــلام و الطمــوح .. فغــدا يــوم جديــد ..و غــدا أنــت شــخص جديــدلا تحـاول إن تجلـس و إن تُضحـك الآخريـن بسـخرية مـن هـذا الشـخصأو ذاكفقد تحفر في قلبه جرحا .. لن تشعر به ..و صديقك يعيش به حتى آخر يوم من عمرهفهــل عــى الدنيــا أقبــح مــن أن تنــام .. و إن ينامــون وصديقــك .. يــنمــن جرحــك ؟!!و يتوجع من كلماتك ؟!كن قلبا و روحا تمر بسلام عى الدنياحتى يأتي يوم رحيلك .. إلى الآخرة ..فتجد من يبكي عليك من الأعماق لا من يبكي عليك .. بحكم العادات و التقاليد ..و لا تدري .. متى يكون الرحيل ..ربما يكون اقرب من شربة الماء !أو اقرب من أنفاس الهواء ..بالتأكيد ..سترى أن الحياة يمكن أن تكون جميلة حتى في عز الألم ..و في وسط المعاناة ستجد أن ابتسامة ما تخرج من أعماقك ..تخرج من زحمة اليأس و المرارةتخرج من صميم الذات ..عندها ستتذكر ,,, كم أنت إنسان...... مقتطفات من كتاب قفزة وعي للأستاذ أمحمد الوليد محمودي..... لدار كوهينور للنشر و التوزيعكتاب قفزة وعي الجزء الأول.. للأستاذ "محمد الوليد محمودي " ... ... كتاب جديد عام 2022 رائع و متميز في مجال التطوير الذاتي متوفر في الجزائر و التوصيل لكل الولايات متوفر كذلك هذه بعض الصفحات البسيطة و الكتاب أروع من الروعة أطلبوه من دار النشر مباشرة عبر رابط الصفحة على الفيس بوك... دار كوهينور للنشر و التوزيعالهاتف : 40 54 41 0673