الحياة دمعـــــة وابتسامــــة

M3TaZ eLLMa
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 7 مارس 2008
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..الحياة دمعةٌ وابتِسامة
وأرواحُنا فيها كالزُّهورِ الطايرة في مَهبِّ الرياح .
الحياةُ كالورودِ تحتاجُ دائماً مَنْ يراها من الناحِيةِ الأجملِ
ودون النَّظرِ إلى الأشواكِ الجارحةِ فيها .تَحْتاجُ دائماً مَنْ يَرويها بكثيرٍ من الأملِ والتفاءلِ
كما تُروى الوردةُ بِكثيرٍ من الماء لِتُصبح َأجمل
لا بأس من الحُزنِ قليلاً ..
لا بأس من البُكاءِ قليلاً ..
حتى مِن الوجع قليلاً .
لا بأس أن يَغلبَ علينا اللون الأسود قليلاً لكن حَتْماً .. ويَقيناً
ستَعودُ باقي الألوان
وَعلى حد السماءِ نُلَوِّنُ أحلامَنا آمالاً لا تنضبُ ولا تَجفُّ "
وأرواحُنا فيها كالزُّهورِ الطايرة في مَهبِّ الرياح .
الحياةُ كالورودِ تحتاجُ دائماً مَنْ يراها من الناحِيةِ الأجملِ
ودون النَّظرِ إلى الأشواكِ الجارحةِ فيها .تَحْتاجُ دائماً مَنْ يَرويها بكثيرٍ من الأملِ والتفاءلِ
كما تُروى الوردةُ بِكثيرٍ من الماء لِتُصبح َأجمل
لا بأس من الحُزنِ قليلاً ..
لا بأس من البُكاءِ قليلاً ..
حتى مِن الوجع قليلاً .
لا بأس أن يَغلبَ علينا اللون الأسود قليلاً لكن حَتْماً .. ويَقيناً
ستَعودُ باقي الألوان
وَعلى حد السماءِ نُلَوِّنُ أحلامَنا آمالاً لا تنضبُ ولا تَجفُّ "