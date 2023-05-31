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بدون إجابة أود رايكم في تصميمي

D

dreami

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 ماي 2023
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
23
محل الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
السلام غليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
انا طالب جامعي تخصص اعلام الي
وقد تعاملت اثناء مسيرتي الدراسية مع العديد من المشاريع
من بينهم انشاء موقع الالكتروني لشركة خاصة بملابس الرياضة
هذا هو المتجر الذي صممته :
dreaminow.com

Home - Dreaming Now Yoga Pants Water Bottle resistance bands

lifetime and mountainside fitness equipements, you can find your black swan yoga needs. Yoga Pants, owala Water Bottle resistance bands
dreaminow.com dreaminow.com
ولكن انصحكم بالبحث عن علم يدعى ب seo وذلك كي يكون الموقع
يظهر عند البحث عنه
سأقوم بوضع مواضيع تشرح اكثر هذه الافكار المتعلقة في seo عن قريب
ارجو ان تخبروني بأرائكم عن تنسيق الموقع وذلك كي استفيد منه واحسنه
لانه هذا هو مشروع تخرجي
وشكرا
 
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