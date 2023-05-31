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السلام غليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهانا طالب جامعي تخصص اعلام اليوقد تعاملت اثناء مسيرتي الدراسية مع العديد من المشاريعمن بينهم انشاء موقع الالكتروني لشركة خاصة بملابس الرياضةهذا هو المتجر الذي صممته :ولكن انصحكم بالبحث عن علم يدعى ب seo وذلك كي يكون الموقعيظهر عند البحث عنهسأقوم بوضع مواضيع تشرح اكثر هذه الافكار المتعلقة في seo عن قريبارجو ان تخبروني بأرائكم عن تنسيق الموقع وذلك كي استفيد منه واحسنهلانه هذا هو مشروع تخرجيوشكرا