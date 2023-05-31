dreami
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السلام غليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
انا طالب جامعي تخصص اعلام الي
وقد تعاملت اثناء مسيرتي الدراسية مع العديد من المشاريع
من بينهم انشاء موقع الالكتروني لشركة خاصة بملابس الرياضة
هذا هو المتجر الذي صممته :
ولكن انصحكم بالبحث عن علم يدعى ب seo وذلك كي يكون الموقع
يظهر عند البحث عنه
سأقوم بوضع مواضيع تشرح اكثر هذه الافكار المتعلقة في seo عن قريب
ارجو ان تخبروني بأرائكم عن تنسيق الموقع وذلك كي استفيد منه واحسنه
لانه هذا هو مشروع تخرجي
وشكرا
انا طالب جامعي تخصص اعلام الي
وقد تعاملت اثناء مسيرتي الدراسية مع العديد من المشاريع
من بينهم انشاء موقع الالكتروني لشركة خاصة بملابس الرياضة
هذا هو المتجر الذي صممته :
Home - Dreaming Now Yoga Pants Water Bottle resistance bands
lifetime and mountainside fitness equipements, you can find your black swan yoga needs. Yoga Pants, owala Water Bottle resistance bands
dreaminow.com
يظهر عند البحث عنه
سأقوم بوضع مواضيع تشرح اكثر هذه الافكار المتعلقة في seo عن قريب
ارجو ان تخبروني بأرائكم عن تنسيق الموقع وذلك كي استفيد منه واحسنه
لانه هذا هو مشروع تخرجي
وشكرا