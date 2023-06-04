خربشات بقلمي ...

جليلوس
:: مُرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 7,901
- النقاط
- 1,556
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
عساكم بخير جميعا
واخيرا وبعد تردد متواصل
قررت ان اضع بين ايديكم مدونتي المتواضعة
وطبعا ستكون متجددة اكيد
فقط ملاحظة : ليس كل ما انشره فيها سيكون مما اعيشه يوميا او يعبر عن شخصي ..... ممكن يكون من تجارب الحياة
واخيرا وبعد تردد متواصل
قررت ان اضع بين ايديكم مدونتي المتواضعة
وطبعا ستكون متجددة اكيد
فقط ملاحظة : ليس كل ما انشره فيها سيكون مما اعيشه يوميا او يعبر عن شخصي ..... ممكن يكون من تجارب الحياة