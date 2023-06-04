خربشات بقلمي ...

جليلوس

جليلوس

:: مُرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,901
النقاط
1,556
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
عساكم بخير جميعا
واخيرا وبعد تردد متواصل
قررت ان اضع بين ايديكم مدونتي المتواضعة
وطبعا ستكون متجددة اكيد



فقط ملاحظة : ليس كل ما انشره فيها سيكون مما اعيشه يوميا او يعبر عن شخصي ..... ممكن يكون من تجارب الحياة
 
" واحدة من أكثر الجمل التي أؤمن بها والتي تُطمئن قلبي دائمًا هي جُملة { وعلى نياتكم ترزقون 👌🏻 }
أنا أؤمن جدًا بهذه الجُملة، وأطمئن بها ، فعندما تكون نقيًا من الداخل، يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم، يحبك الناس دون سبب، وتأتيك مطالبك دون أن تنطق بها ❤️
صاحب النية الطيبة هو من يتمنى الخير للجميع دون استثناء؛ فسعادة الآخرين لن تأخذ من سعادتك، وغناهم لن ينقص من رزقك، وصحتهم لن تسلبك عافيتك، واجتماعاتهم بأحبتهم لن تفقدك أحبابك ، دائما كن الشخص الذي يمتلك النية الطيبة ، اللهم إنا نسألك سلامة القلب 🤲🏻 "​
 
" الحجارة التي يرميك بها الناس ، اجمعها و ابني بها سلما نحو النجاح ، حجارتهم قد تكون على شكل انتقاد ، بغض ، حسد ، نميمة ، تكسير ، تحطيم ، سلبية ، أي شيء يرميك بها الناس اجعلها كحافز لك من اجل النجاح 🌸👌🏻✨ "
 
" لا تستهويني الكثرة ، ولا أميل إلى المُتاح للجميع ، يهمُّني القليل الذي يكون ذو معنى في حياتي ، القليل من الكلمات ، القليل من العلاقات أشخاص ينعدو على الأصابع وكفى ❤️✨ "
 
النضج هو .....
أن تدرك أن معظم الأشياء لا تستحق ردة فعل ..
أن تدرك أن معظم الأشياء مهددة بالغياب ..
أن تدرك أن الثقة لا تمنح لكل من دخل حياتك ..
أن تدرك أن الطيبة البعض يراها سداجة ..
أن تدرك أن في علاقاتك مع الآخرين ..
يجب عليك أن تضع نصب عينيك ...
أن العلاقات بالرضا ..
وليست بالإكراه ..
فمن أراد أن يبقى ليبقى ..
ومن أراد أن يرحل ليرحل ..
أنت لن تجبر أحداً على البقاء ..
ولن تمنع أحداً من الرحيل ..
وأعلم أن العلاقات التي تسعى لهدم الدين والقيم والأخلاق وتبني علي الغدر والكذب ونكران الجميل ..
لا حاجة لك بها ..
فإن لم تكن علاقاتك ترقى بك إلى الأفضل وتحفظ لك كرامتك ..
فخير لك أن تبقى وحيداً ..
دون صديق أو رفيق .
 
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