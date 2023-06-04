خربشات بقلمي ...

النضج هو .....

أن تدرك أن معظم الأشياء لا تستحق ردة فعل ..

أن تدرك أن معظم الأشياء مهددة بالغياب ..

أن تدرك أن الثقة لا تمنح لكل من دخل حياتك ..

أن تدرك أن الطيبة البعض يراها سداجة ..

أن تدرك أن في علاقاتك مع الآخرين ..

يجب عليك أن تضع نصب عينيك ...

أن العلاقات بالرضا ..

وليست بالإكراه ..

فمن أراد أن يبقى ليبقى ..

ومن أراد أن يرحل ليرحل ..

أنت لن تجبر أحداً على البقاء ..

ولن تمنع أحداً من الرحيل ..

وأعلم أن العلاقات التي تسعى لهدم الدين والقيم والأخلاق وتبني علي الغدر والكذب ونكران الجميل ..

لا حاجة لك بها ..

فإن لم تكن علاقاتك ترقى بك إلى الأفضل وتحفظ لك كرامتك ..

فخير لك أن تبقى وحيداً ..

دون صديق أو رفيق .