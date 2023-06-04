اعضاء المنتدى

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Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,142
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
انتقيت بعض الصور من النت تظهر حال بعض الأعضاء في المنتدى لكن ماشي كلهم وهذا والله لترفيه راني قاعدة وحاسة روحي من المجموعة الاخير ههههه

Screenshot_20230604-131745_Google.jpg
هذا حال الجماعة الي يطرحو مواضيع خاصة المميزة والمهمة ولا حد يدخل يعمل رد أو اعجاب
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Screenshot_20230604-131815_Google.jpg


وهادي من جماعة الي مايعجبهم العجب ولا صيام برجب ههههه وخاصة المواضيع الرومنسية
مايلقى مايقول 😆

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20230604_132000.jpg


وهذا من الي يصطاد في المي العكرة ههههههه غير يڤابر في العضوات الجدد🤪

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وهذا من الي يتبع برك اي موضوع بدون قراءة المحتوى يدخل يرد المهم المشاركة😁

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20230604_131715.jpg


وهذ الجماعة الي فاتحة ومسجلة الحضور وتقصر في جهة أخرى كيما حالي الان🤣🤣🤣
 
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