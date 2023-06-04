اعضاء المنتدى

Oktavio_hinda
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 1,142
- النقاط
- 76
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
انتقيت بعض الصور من النت تظهر حال بعض الأعضاء في المنتدى لكن ماشي كلهم وهذا والله لترفيه راني قاعدة وحاسة روحي من المجموعة الاخير ههههه
هذا حال الجماعة الي يطرحو مواضيع خاصة المميزة والمهمة ولا حد يدخل يعمل رد أو اعجاب
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وهادي من جماعة الي مايعجبهم العجب ولا صيام برجب ههههه وخاصة المواضيع الرومنسية
مايلقى مايقول
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وهذا من الي يصطاد في المي العكرة ههههههه غير يڤابر في العضوات الجدد
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وهذا من الي يتبع برك اي موضوع بدون قراءة المحتوى يدخل يرد المهم المشاركة
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وهذ الجماعة الي فاتحة ومسجلة الحضور وتقصر في جهة أخرى كيما حالي الان
هذا حال الجماعة الي يطرحو مواضيع خاصة المميزة والمهمة ولا حد يدخل يعمل رد أو اعجاب
*********
وهادي من جماعة الي مايعجبهم العجب ولا صيام برجب ههههه وخاصة المواضيع الرومنسية
مايلقى مايقول
**********
وهذا من الي يصطاد في المي العكرة ههههههه غير يڤابر في العضوات الجدد
********
وهذا من الي يتبع برك اي موضوع بدون قراءة المحتوى يدخل يرد المهم المشاركة
*********
وهذ الجماعة الي فاتحة ومسجلة الحضور وتقصر في جهة أخرى كيما حالي الان