الصقر الحر

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,148
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى

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يتميزالصقر الحر براسه الكبير ومنقاره الحاد
ذوسيقان قصيرة مغطاة بريش طويل كما يتميز بقبضته القوية المتمثلة باقدام و اصابع عريضةإضافة إلى سرعته العالية في الطيران ووصوله لارتفاعات شاهقة.
يعرف عن الصقر ارتفاع سعره لما يتحمله من ضروف شاقة وتقلبات الجو ومقاومة للمرضومن الرغم من صعوبة تدريبه الا أن هذه التدريباتيظهر أثرها عند بداه للصيد إذ يتميز بكفاءته العالية ووفائك لصاحبه
 
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