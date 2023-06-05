الصقر الحر

يتميزالصقر الحر براسه الكبير ومنقاره الحاد

ذوسيقان قصيرة مغطاة بريش طويل كما يتميز بقبضته القوية المتمثلة باقدام و اصابع عريضةإضافة إلى سرعته العالية في الطيران ووصوله لارتفاعات شاهقة.

يعرف عن الصقر ارتفاع سعره لما يتحمله من ضروف شاقة وتقلبات الجو ومقاومة للمرضومن الرغم من صعوبة تدريبه الا أن هذه التدريباتيظهر أثرها عند بداه للصيد إذ يتميز بكفاءته