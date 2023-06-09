كتبت اسئلة والي يدخل الصفحة لازم يجاوب ومعلش يتخطى سؤال أو اثنين أو ثلاث لا أكثر

الأسئلة هي



هل تحب احد؟



مشتاق لمن؟



عاجبك اسمك؟



اين جالس الان؟



تشبه احد المشاهير؟



أكثر صفة تكرهها في نفسك؟



هل عندك أشخاص لازم تكلمهم يوميا؟



اسم آخر شخص كلمته؟



أكثر لون تحبه؟



اسم تحبه؟



اخر محادثة كانت مع من؟



فيه احد ندمت انك عرفته؟



تحس انك مغرور؟



تكره احد،؟



هل يوجد أحد يغار عليك؟



هناك شخص في بالك الان؟



صريح مع الناس او تجامل؟



سهل انك تتعلق بشخص؟



تنسى بسرعة؟



شاعرك المفضل +قصيدة له؟



سطر من اغنيتك المفضلة؟ ​