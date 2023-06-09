بدون إجابة مجرد اسئلة 😉

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,173
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
كتبت اسئلة والي يدخل الصفحة لازم يجاوب ومعلش يتخطى سؤال أو اثنين أو ثلاث لا أكثر
الأسئلة هي

هل تحب احد؟

مشتاق لمن؟

عاجبك اسمك؟

اين جالس الان؟

تشبه احد المشاهير؟

أكثر صفة تكرهها في نفسك؟

هل عندك أشخاص لازم تكلمهم يوميا؟

اسم آخر شخص كلمته؟

أكثر لون تحبه؟

اسم تحبه؟

اخر محادثة كانت مع من؟

فيه احد ندمت انك عرفته؟

تحس انك مغرور؟

تكره احد،؟

هل يوجد أحد يغار عليك؟

هناك شخص في بالك الان؟

صريح مع الناس او تجامل؟

سهل انك تتعلق بشخص؟

تنسى بسرعة؟

شاعرك المفضل +قصيدة له؟

سطر من اغنيتك المفضلة؟
 
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