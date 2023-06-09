سيـــــدتي انتِ وحدك اكتب شعرا بلا عنوان ❤

M3TaZ eLLMa

M3TaZ eLLMa

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
7 مارس 2008
المشاركات
5,024
النقاط
351
ســــيدتي ياضَوْء اَلْقَمــــرْ اَلْمُشِـــعْ 🌸
يا حروف العــشق🌷
يا ايقونة الهيام 🌹
جعلتِ صدري ديوان للحب وانتِ كاتبته
اسكنتني كأميـــر في حضن القمر🌸
أملكتنيِ حدائق الزهور وينساب من بين كفيك رحيقها🌺

سأسكن انفاسك وسأنادي بحبك❤
يـامن سكنتِ مذكراتي🌺
يامن سكنتِ حروفي🌷
يامن خبأتك بين خلجات قلبي❤
وأسميتكِ بوتين فؤادي❤
هل تسمعيِ🌸🌸
حبيبتــي سأحيا معك اليوم وغدا وكل يوم
سأغفو وانام بين خلجات قلبكِ❤
سأكون لروحك. طائر يسافر بين اقمارك 🌸
سأملأ لكِ من حبي بحورا وانهاراً🌷
سأنشئ من حبي في اوردتك عروقا🌺
سأملأ سمائـك نجوما🌹🌹🌹
فأنتِ أسطورة زماني❤❤❤سيـــدتــي انتِ

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