سيـــــدتي انتِ وحدك اكتب شعرا بلا عنوان ❤

M3TaZ eLLMa
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
ســــيدتي ياضَوْء اَلْقَمــــرْ اَلْمُشِـــعْ
يا حروف العــشق
يا ايقونة الهيام
جعلتِ صدري ديوان للحب وانتِ كاتبته
اسكنتني كأميـــر في حضن القمر
أملكتنيِ حدائق الزهور وينساب من بين كفيك رحيقها
سأسكن انفاسك وسأنادي بحبك❤
يـامن سكنتِ مذكراتي
يامن سكنتِ حروفي
يامن خبأتك بين خلجات قلبي❤
وأسميتكِ بوتين فؤادي❤
هل تسمعيِ
حبيبتــي سأحيا معك اليوم وغدا وكل يوم
سأغفو وانام بين خلجات قلبكِ❤
سأكون لروحك. طائر يسافر بين اقمارك
سأملأ لكِ من حبي بحورا وانهاراً
سأنشئ من حبي في اوردتك عروقا
سأملأ سمائـك نجوما
فأنتِ أسطورة زماني❤❤❤سيـــدتــي انتِ
يا حروف العــشق
يا ايقونة الهيام
جعلتِ صدري ديوان للحب وانتِ كاتبته
اسكنتني كأميـــر في حضن القمر
أملكتنيِ حدائق الزهور وينساب من بين كفيك رحيقها
سأسكن انفاسك وسأنادي بحبك❤
يـامن سكنتِ مذكراتي
يامن سكنتِ حروفي
يامن خبأتك بين خلجات قلبي❤
وأسميتكِ بوتين فؤادي❤
هل تسمعيِ
حبيبتــي سأحيا معك اليوم وغدا وكل يوم
سأغفو وانام بين خلجات قلبكِ❤
سأكون لروحك. طائر يسافر بين اقمارك
سأملأ لكِ من حبي بحورا وانهاراً
سأنشئ من حبي في اوردتك عروقا
سأملأ سمائـك نجوما
فأنتِ أسطورة زماني❤❤❤سيـــدتــي انتِ