سيـــــدتي انتِ وحدك اكتب شعرا بلا عنوان ❤

ســــيدتي ياضَوْء اَلْقَمــــرْ اَلْمُشِـــعْيا حروف العــشقيا ايقونة الهيامجعلتِ صدري ديوان للحب وانتِ كاتبتهاسكنتني كأميـــر في حضن القمرأملكتنيِ حدائق الزهور وينساب من بين كفيك رحيقهاسأسكن انفاسك وسأنادي بحبك❤يـامن سكنتِ مذكراتييامن سكنتِ حروفييامن خبأتك بين خلجات قلبي❤وأسميتكِ بوتين فؤادي❤هل تسمعيِحبيبتــي سأحيا معك اليوم وغدا وكل يومسأغفو وانام بين خلجات قلبكِ❤سأكون لروحك. طائر يسافر بين اقماركسأملأ لكِ من حبي بحورا وانهاراًسأنشئ من حبي في اوردتك عروقاسأملأ سمائـك نجومافأنتِ أسطورة زماني❤❤❤سيـــدتــي انتِ