اسألوها كيف حل لها دمي

خذوا بدمي ذات الوشاح فإنني

رأيت بعيني في اناملها دمي

اغار عليها من ابيها وامها

ومن خطوة المسواك ان دار في الفمِ خذوا بدمي منها فاني قتيلها

فلا مقصدي لا ان تجود وتنعمي

ولا تقتولوها ان ظفرتم بقتلها

ولكن سلوها كيف حل لها دمي؟

وقولوا لها يا منية النفس أنني

قتيل الهوى والعشق لو كنتِ تعلمي

ولا تحسبوا اني قتلت بصارمٍ

ولكن رمتني من رباها باسهمٍ

لها حكم لقمان وصورة يوسفٍ

ونغمة داوود وعفة مريمٍ

ولي حزن يعقوب ووحدة يونس

وآلام أيوب وحسرة آدمٍ

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