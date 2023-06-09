اسألوها كيف حل لها دمي

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
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إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
خذوا بدمي ذات الوشاح فإنني
رأيت بعيني في اناملها دمي
اغار عليها من ابيها وامها
ومن خطوة المسواك ان دار في الفمِ خذوا بدمي منها فاني قتيلها
فلا مقصدي لا ان تجود وتنعمي
ولا تقتولوها ان ظفرتم بقتلها
ولكن سلوها كيف حل لها دمي؟
وقولوا لها يا منية النفس أنني
قتيل الهوى والعشق لو كنتِ تعلمي
ولا تحسبوا اني قتلت بصارمٍ
ولكن رمتني من رباها باسهمٍ
لها حكم لقمان وصورة يوسفٍ
ونغمة داوود وعفة مريمٍ
ولي حزن يعقوب ووحدة يونس
وآلام أيوب وحسرة آدمٍ
 
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