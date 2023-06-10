طلب مساعدة

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,800
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افيدونا بقنوات
تطبيقات
صفحات افادتكم في تعليم أطفالكم اللغة الانجليزية
 
وعليكم السلام شوشو
بون ماعنديش عناوين او قنوات محددة بصح نحكي بالعام
اساس تعليم اللغة للطفل هي استهداف الشي الذي يحفز او يجذب الطفل
بمعنى ولدك او بنتك في سن الطفولة ماراهوش متعلم بقدر ماهو مكتسب للغة
ماتروحيش تشوفي قنوات لتعليم اللغة
وانما خليهم يشوفو رسوم متحركة باللغة الإنجليزية فقط بدون ترجمة
اغاني اطفال باللغة الإنجليزية
خليهم يسمعو اللغة ويوالفوها
كاين فلوغات اطفال باللغة الإنجليزية شفت البعض في يوتيبو بصح مانيش عاقلة كيفاش اسمهم
مهم هما اطفال هكا يلعبو مع بعض ويستعملو العابهم ويحكيو في نفس الوقت
الطفل راه متلقي وقد ما سمع من لغة وكلمات راح يخزنهم
( عندي مثال حي على هاد الشئ ولد خالتي اتقن اللغة الأمانية بدون مايدرسها، منص غرو يتفرج رسوم متحركة المانية شوية بشوية مع الي كبر ولا يتفرج كل ماهو الماني في النت درك راه في المانيا ومتزوج المانية ، و حصل على درجة C1 متقدم في اختبار اللغة بدون شهادة جامعية ، لأنتو اكتسب اللغة وماتعلمهاش )
هيا شوشو زيري روحك وخلي وليداتك يتفرجو كل ماهو انجليزي
تصيبي ميل غيبسون قدامك
ربي يحفظهملك
كاش حاجة راني هنا
استاذة لغة انجليزية بطالة وفاضية شغل
 
ملاحظة: الطفل اقل من 5 سنوات مراهوش متعلم وانما متلقي ومكتسب
اكتساب اللغة يكون تلقائي يسمع ويخزن ويتعرف على المعنى بمرور الوقت
نفس الشئ كيما الي راه يهدر الدارجة راه يسمع منك ومن المحيط واش يقولو
اليوم تقوليلو هاك الماء هو مايعرفش الماء واسم هو بصح غدا والي بعدو يعرف بلي الما هو الي راكي تمديهولو يشربو ومرة جاية كي يحب الماء يقولك الماء
الفعل ورد الفعل
نفس الشئ يحصل مع اي لغة ثانية لو الطفل اسمعها في سن مبكر راح تكون لغة مكتسبة وليست متعلمة
 
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