طلب مساعدة

وعليكم السلام شوشو

بون ماعنديش عناوين او قنوات محددة بصح نحكي بالعام

اساس تعليم اللغة للطفل هي استهداف الشي الذي يحفز او يجذب الطفل

بمعنى ولدك او بنتك في سن الطفولة ماراهوش متعلم بقدر ماهو مكتسب للغة

ماتروحيش تشوفي قنوات لتعليم اللغة

وانما خليهم يشوفو رسوم متحركة باللغة الإنجليزية فقط بدون ترجمة

اغاني اطفال باللغة الإنجليزية

خليهم يسمعو اللغة ويوالفوها

كاين فلوغات اطفال باللغة الإنجليزية شفت البعض في يوتيبو بصح مانيش عاقلة كيفاش اسمهم

مهم هما اطفال هكا يلعبو مع بعض ويستعملو العابهم ويحكيو في نفس الوقت

الطفل راه متلقي وقد ما سمع من لغة وكلمات راح يخزنهم

( عندي مثال حي على هاد الشئ ولد خالتي اتقن اللغة الأمانية بدون مايدرسها، منص غرو يتفرج رسوم متحركة المانية شوية بشوية مع الي كبر ولا يتفرج كل ماهو الماني في النت درك راه في المانيا ومتزوج المانية ، و حصل على درجة C1 متقدم في اختبار اللغة بدون شهادة جامعية ، لأنتو اكتسب اللغة وماتعلمهاش )

هيا شوشو زيري روحك وخلي وليداتك يتفرجو كل ماهو انجليزي

تصيبي ميل غيبسون قدامك

ربي يحفظهملك

كاش حاجة راني هنا

استاذة لغة انجليزية بطالة وفاضية شغل