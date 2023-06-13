الحياة دمع وابتسامة😜

M3TaZ eLLMa
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
نمضي في الحياة ولآ نعرف أين نحن ذاهبون ..
نهربُ من أشيـــــاء لآ نعرف لما تطاردنا ..
نقوم بـِ كل الأشيـــــاء المفروضة علينا ..
إلا تلك التي نرغبها وَبـِ شدة ..
نتكلم كثيراً إلا الكلام الذي نودّ قوله نحبسه بـِ داخلنـــــــا ..
تائهون في حكايات مضت .. وَ أخرىٰ نعيشها ..
مشتتون بين أمنيــــات نرغب بها ..
وَ أخرىٰ تاهـت منا دونَ أن ندركها ..
معتادون علىٰ كل شيءٍ حدث وَ يحدث معنا
هي الحياة هي الابتسامــــة
- مقبلون علىٰ الحيــــــاة دون أنفسنـــا ..!
نهربُ من أشيـــــاء لآ نعرف لما تطاردنا ..
نقوم بـِ كل الأشيـــــاء المفروضة علينا ..
إلا تلك التي نرغبها وَبـِ شدة ..
نتكلم كثيراً إلا الكلام الذي نودّ قوله نحبسه بـِ داخلنـــــــا ..
تائهون في حكايات مضت .. وَ أخرىٰ نعيشها ..
مشتتون بين أمنيــــات نرغب بها ..
وَ أخرىٰ تاهـت منا دونَ أن ندركها ..
معتادون علىٰ كل شيءٍ حدث وَ يحدث معنا
هي الحياة هي الابتسامــــة
- مقبلون علىٰ الحيــــــاة دون أنفسنـــا ..!