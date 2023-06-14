ورقة الذنوب 🥺.

(حب الظهور، حسد الأقرآن، أمراض الأنا، حقد

عجب، غرور..،)

هو الإنسان الذي يريد أن يكون صانع محتوى هو حب الضهور ودونه تنعدم الحياة فليس كل حب ضهور هو بالاحرى معصية أو ذنب ناس تشتغل على أنفسها لكسب لقمة العيش.

٢معاصي‏ القلوب

(سوء الظن في الله ساعة الأزمات، القنوط من

رحمة الله والإحباط واليأس، التعلق بغير الله،

السهو في الصلاة وعدم الخشوع فيها، حب الدنيا

والجنون بشهواتها، رياء، نفاق، رواسب

الجاهلية...)

الإنسان عندما يعود متعباً من العمل فهو لا يستطيع مثال تأجيل صلاة المغرب والعشاء إلى الصباح وينام فقد يستيقض في القبر أو قد يموت في العمل قبل إتمام دوامه والعودة للمنزل لأداء صلاة الظهر والعصر ولو لم يوافق صاحب العمل على الصلاة في مكان العمل فالرزق على الله ينجر عنه سهو في الصلاة مما يتبين أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وهذا مدخل للشيطان لتسويف الصلاة.

٣_معاصي‏ الجوارج

(نظر حرام، معاصي اللسان، سماع الحرام، الأكل

الحرام..٠)‏

الإنسان مثال لا يستطيع مثال الذهاب إلى محل البقالة ويجد المحل يصدح بالغناء فيقول له أطفئ المذياع يعني ليس في كل الاحوال الإنسان أثم لسماع الاغاني لأنه لا دخل له بالموضوع.

٤.معاصي‏ الماضفي

(وهي الذنوب التي تركتها ولكن لم تتب منها

مثل: الأختلاط، العلاقات المحرمة في فترة الثانوي

والجامعة، سماع الأغاني المحرمة زمان، التبرج

زمان، التحرش زمان...)

هو الإنسان قد لا يتذكر عشاء البارحة فكيف بذنب اقترفه منذ 4 أو 5 سنين يعني بالتوقف عن الذنب تعد توبة مع إرجاع الحق لأصحابه. قد يكون الإنسان قرر مثال في هذا إليوم التوقف عن هذه المعصية فهذه توبة ولو لم يقول أنا تبت فالأعمال بالنيات.

‎٥‏ -معاصي الأمانات

(أكل حق بعض المدرسين في الدروس، الإهمال

في عملك الدنيوي، استعارة كتب وعدم إغادتها،

ديون عليك لم تسددها....)

وهل أسرق حتى اسدد ديوني؟ أحيانا مثال الإنسان يكون يعمل فينهي صاحب الشركة عملها لأنه لم يعد لديه موارد مالية كافية فالإنسان عوض تسديد الدين كل شهر قد يعمل أعمال بسيطة تجعله يسدد كل شهرين أو كل ثلاث أشهر. صحيح صاحب المال لديه حق لكن ليس الإنسان يلتجئ للسرقة أو الميسر لسداد الدين.

‏تخغا



‎٦‏ معاصي التقصير في الفرانضر

(كل صلاة فجر أضعتها أو صليتها بعد الشروق،

الفرائض التي لم تصلها قديقا ولم تقضها أو تكثر

من النوافقل عوضا عنها، الفطر في رمضان٠.،)‏

الصيام في رمضان محرم على المريض أو في الحرب أو المسافر فالعكس إن الله عندما يأمر شخصاً بالإفطار في رمضان فالصوم يعد معصية مثل الأمر بالصوم فالإفطار يعد معصية. فكثيراً مثال شخص يتخلف عن حصص العلاج بالكيميائي لأداء الصيام فيموت فيعد قد عصى الله.

‏٠٧معاصي‏ التقصير في حق نصرة الإسلام

(كل مرة شتم فيها الكفاررسول الله ج ولم ترد

عنه، كل منكر رأيته ولم تنكره بما تستطيع، كل٠‏

فترة قصرت فيها في الدعوة إلى الله، تفصيرك

في حق فلسطين والمسجد الأقصى، كل مرة

أفتيت بغير علم أو تكلمت في الدين بغير علم..،)

هؤلاء الكفار بالعكس تجاهلهم هو أحسن شيء فالله أمر بعدم سبهم فيسبوا الله عدوا بغير علم فليس في كل مرة تبتدئ البادرة منهم في بعض الأحيان يسب الإنسان الكافر أو ما يعبد من دون الله فيسب الكافر الله عدوا بغير علم وهذا منافي للنص القرأني.

‎٨‏ -معاصي السر



‏(مواقع إباحية، النظر الحرام على السوشيال ميديا،



‏المكالعات الحرام، العلاقات الحرام، الخيانة، الخلوأت

وأنت وحدك...)

ليس في كل مرة فهناك مثال أحد نشر فيديو للعبرة على السوشيل ميديا أحد الجرذان يتحدى الله فأراه الله عجيب صنعه فأصبح فمه دائماً مفتوحاً كما يقول المثل تمتع بكفرك قليلاً يولي فمك طاق يعني قد يكون النشر للموعظة كما مثال نشر تطبيق الحدود أو غيرها.

المشكلة أن غالبية أصحاب المواقع يضعون إعلان إباحي سواء موقع للترجمة أو موقع لتحويل نص أو تعديل نصوص أو برمجيات لهدف الكسب وعزل الإعلانات يعزلك عن خدمات الموقع.

‎٩‏ -المعاصي الجارية



‏اتشيير مقطع فيه صور حرام، تشيي

قلدك فيها غيرك، الدعاي لشيء حرام. (

نفس التعليق السابق

‎١٠‏ -معاصي الحقوق والمعاملات

(عقوق الوالدين، قطع الرحم، أذى الجار، سوء

الخلق، الغيبة والنميمة، التقصير في حق

المسلمين المستضعفين في الأرض..)

عقوق الوالدين لو أمرك بشيء عكس الشريعة الإسلامية مع المصاحبة بالمعروف مش تقول له أنت فاسق.

‎١١‏ -معاصي الجهل

(وهي المعاصي التي عملتها وأنت لا تذري أنها كبائر، مثل: "إن إلعبد ليتكلم



‏بالكلمة لا يلقي لها بالأيلقى بها في النار سبعين خريقا"

وقد يتكلم بكلمة لا يلقي له بلا ترفعه الدرجات العلى في الجنان.

‏الهدف منها:



‎١‏ استشعار الذنب والخشوع أثناء ورد الاستغفار لكي نجني ثمار الاستغفار الباهرة في تفريج

الكربات وانشراح انصدر وتيسير الهداية والنجاة من عقوبات الذنوب في الدنيا والآخرة.



‏2 استشعار حلاوة الذكرأثناء الاستغفار،



‏.3_ الارتباط بالاستغفار وعلازمته طيلة حياتك من خلال فهم قدر ذنوبنا وكثرتها،

4 عدم السخط على الله ساعة الابتلاءات أو ساعة عدم تحقق الأعنيات، لأنك ستفهم



‏ساعتها أن كل ماأنت



‏5- استشعار الخوف من لحظة تطاير الصحف يوم الفزع الأكبر لأن هة الذنوب قد نجدها كاملة

في صحيفتك ولكن بالتفاصيل إن لم تجدد التوبة دائقا طيلة حياتك.



‏لا تنظر فيها إلا أوقات الانشراح في العبادة، واحذر من التفكير في هذه الورقة ساعة الوقعات أو



‏التقصير أو الوقوع في الذنوب؛ لأن الشيطان يريد أن يوقعك في هذه اللحظات -التي تمثل لحظات

ضعفك- في الإحباط وهو أخطر شيء يمكن أن يصيب السالك إلى الله٠‏