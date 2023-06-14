ورقة الذنوب 🥺.

Aaya98
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 50
- النقاط
- 8
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- أنثى
اول نقطة: السلام عليكم خوتي و ان شاءالله تكونو بالف خير.
اولا مشكورين على دعمكم لي في تخرجي من جمال أخلاقكم وحسن تربيتكم (أولاد وبنات).
النقطة التانية: أدية قائمة لجزء من المعاصي أقرؤوها بعقل مركز وقلب نادم أشد ندم على مافعل من معاصي، صادق مع نفسه ومع الله بمحاولة الإقلاع عنها وعدم العودة.
ملاحظةرقم 1: كل ما تقرأ ذنب استغفر الله, ثم مر للسطر الآخر لاتخفف ولاتقلق فإن ﷲ يغفر الذنوب جميعا.
ملاحظة رقم 2:كل شخص بعد ان يكمل القرائة اما يستغفر حق إستغفار أمام الله والملأ بنية عدم العودة في أسفل التعليقات او بينه وبين نفسه ، إتفقنا ♡
Let's go
سأبدا أنا أسفل التعليقات.
اولا مشكورين على دعمكم لي في تخرجي من جمال أخلاقكم وحسن تربيتكم (أولاد وبنات).
النقطة التانية: أدية قائمة لجزء من المعاصي أقرؤوها بعقل مركز وقلب نادم أشد ندم على مافعل من معاصي، صادق مع نفسه ومع الله بمحاولة الإقلاع عنها وعدم العودة.
ملاحظةرقم 1: كل ما تقرأ ذنب استغفر الله, ثم مر للسطر الآخر لاتخفف ولاتقلق فإن ﷲ يغفر الذنوب جميعا.
ملاحظة رقم 2:كل شخص بعد ان يكمل القرائة اما يستغفر حق إستغفار أمام الله والملأ بنية عدم العودة في أسفل التعليقات او بينه وبين نفسه ، إتفقنا ♡
Let's go
سأبدا أنا أسفل التعليقات.
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