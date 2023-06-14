المؤثرين والفساد الاخلاقي في المجتمعات

mina cartoone
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 24 مارس 2023
- المشاركات
- 20
- النقاط
- 3
- العمر
- 45
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
مرحبا بكم اصدقائي عدنا والعود احمد...
اليوم ساقدم لرسم كاريكاتوري تحت عنوان
المؤثرين الذين افسدو بعض المجتمعات العربية لا سيما المجتمع الجزائري الذي اصبح بعضا منهم من الفتيات يقلدون هؤلاء المؤثرين في تصرفاتهم ونصائحهم التي لا تمت باي صلة لعادات وتقاليد المجتمع محتوياتهم فارغة ينشرون الرذيلة والانحطاط الاخلاقي... لا يسعنا ان نقول الا ربي يهدي ما خلق ..
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كاريكاتير مينا
اليوم ساقدم لرسم كاريكاتوري تحت عنوان
المؤثرين الذين افسدو بعض المجتمعات العربية لا سيما المجتمع الجزائري الذي اصبح بعضا منهم من الفتيات يقلدون هؤلاء المؤثرين في تصرفاتهم ونصائحهم التي لا تمت باي صلة لعادات وتقاليد المجتمع محتوياتهم فارغة ينشرون الرذيلة والانحطاط الاخلاقي... لا يسعنا ان نقول الا ربي يهدي ما خلق ..
..تابعوني اصدقائي في الفيس بوك والانستغرام والتيك توك ليصلكم كل جديد باسم
كاريكاتير مينا