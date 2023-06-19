الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- الجنس
- ذكر
مسا الخيرات و المسرات
و التشواااط بن عمي سخانة و معاها الغبرة
هنيئا لكم ناس الساحل ها طلقولنا قي شوي برود
المهم الناس اللي مجربة خلطات التسمين السريع
او الاطباء و الصيادلة اليوم يومكم احتاجكم
في افضل وصفة تاع تسمين سريع
اختي @خديجة ph خدوج اختي
ركزي معانا و مخمخي قاع واش قريتي
المهم جيبيلنا الحل
احتاج وصفة للتسمين السريع كي البرق
حاب هاذ الخروف يلحق العيد نلقاه كبش
دبري راسك ها علاه قريناك
ههههههههههه
ابتسامة خفيفة خاوتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال للجميع
ـخبرونا شريتو الكبش ولا مازال
و كيف هي التحضيرات عندكم
و التشواااط بن عمي سخانة و معاها الغبرة
هنيئا لكم ناس الساحل ها طلقولنا قي شوي برود
المهم الناس اللي مجربة خلطات التسمين السريع
او الاطباء و الصيادلة اليوم يومكم احتاجكم
في افضل وصفة تاع تسمين سريع
اختي @خديجة ph خدوج اختي
ركزي معانا و مخمخي قاع واش قريتي
المهم جيبيلنا الحل
احتاج وصفة للتسمين السريع كي البرق
حاب هاذ الخروف يلحق العيد نلقاه كبش
دبري راسك ها علاه قريناك
ههههههههههه
ابتسامة خفيفة خاوتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال للجميع
ـخبرونا شريتو الكبش ولا مازال
و كيف هي التحضيرات عندكم