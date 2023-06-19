احتاج وصفة للتسمين السريع

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,896
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
مسا الخيرات و المسرات
و التشواااط بن عمي سخانة و معاها الغبرة
هنيئا لكم ناس الساحل ها طلقولنا قي شوي برود

المهم الناس اللي مجربة خلطات التسمين السريع
او الاطباء و الصيادلة اليوم يومكم احتاجكم
في افضل وصفة تاع تسمين سريع
اختي @خديجة ph خدوج اختي
ركزي معانا و مخمخي قاع واش قريتي
المهم جيبيلنا الحل
احتاج وصفة للتسمين السريع كي البرق
حاب هاذ الخروف يلحق العيد نلقاه كبش
دبري راسك ها علاه قريناك
5321898381626187972.jpg

ههههههههههه
ابتسامة خفيفة خاوتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال للجميع
ـخبرونا شريتو الكبش ولا مازال
و كيف هي التحضيرات عندكم
 
قال الامين محمد:
مسا الخيرات و المسرات
و التشواااط بن عمي سخانة و معاها الغبرة
هنيئا لكم ناس الساحل ها طلقولنا قي شوي برود

المهم الناس اللي مجربة خلطات التسمين السريع
او الاطباء و الصيادلة اليوم يومكم احتاجكم
في افضل وصفة تاع تسمين سريع
اختي @خديجة ph خدوج اختي
ركزي معانا و مخمخي قاع واش قريتي
المهم جيبيلنا الحل
احتاج وصفة للتسمين السريع كي البرق
حاب هاذ الخروف يلحق العيد نلقاه كبش
دبري راسك ها علاه قريناك
مشاهدة المرفق 159608

ههههههههههه
ابتسامة خفيفة خاوتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال للجميع
ـخبرونا شريتو الكبش ولا مازال
و كيف هي التحضيرات عندكم
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وكلو "الواي بروتين " يا الحاج ساهلة ماهلة
سقسي اختي @خديجة ph تأكدلك الأمر ههههه
 
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