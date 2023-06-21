الانسان في ذيل الترتيب

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,108
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
يدفع العريس لعروسه ثلاثة ملايين سنتيم لكراء الثوب الابيض، وقبله حق الاستحمام مع صحباتها...ومن العرسان من يدفع مصاريف التنقل الخاصة بالزيارة الى بحيرة تماسين ...او لمقارين ......!!
لكنه في مقابل ذلك يرفض دفع مبلغ زهيد في اتكتساب مهارات قيادة اسرة وبناء علاقة زوجية ناجحة، بل يسخر حتى من حضور جلسة ارشادية مجابنية....قائلا: انا أعرف كل شيئ.
انه احد مظاهر الاعوجاج في الفكر أين نهتم بالشكليات، وندفع فيها اموال باهضة، ونهمل شراء مفايح الرقي بالفرد والعلم
مخ الهدرة : لعبها راجل فايق، وهو ما فاهم فيها ترنوكي يحصل يقول سحروني ولا مكتوب
 
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