بعض تصاميم السوشل ميديا

بنت الـ25

بنت الـ25

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
12 مارس 2008
المشاركات
7,196
النقاط
356
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته

أعضاء اللمة الكرام رواد قسم التصميم

بعد انقطاعات وغياب ها انا اليوم هنا
وأرغب في مشاركتكم البعض من تصاميمي
خصوصا المنشورة على السوشل ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي

فكما نعلم جميعا فقد أصبحت صناعة المحتوى مهمة لأي كان صاحب منتج أو خدمة
من أجل إيصال المنتج أو الخدمة لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف وبأحلى حلة تعجب عين الرائي

ولهذا فمن التخصصات التي أعمل فيها هي تصميم بوستيرات الانستغرام والفيسبوك
وإليكم البعض من أعمالي

أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وأنتظر آراءكم بفارغ الصبر
كما أتقبل اي نقد من المختصين في المجال

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