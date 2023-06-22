بعض تصاميم السوشل ميديا

السلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته



أعضاء اللمة الكرام رواد قسم التصميم

بعد انقطاعات وغياب ها انا اليوم هنا

وأرغب في مشاركتكم البعض من تصاميمي

خصوصا المنشورة على السوشل ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي



فكما نعلم جميعا فقد أصبحت صناعة المحتوى مهمة لأي كان صاحب منتج أو خدمة

من أجل إيصال المنتج أو الخدمة لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف وبأحلى حلة تعجب عين الرائي



ولهذا فمن التخصصات التي أعمل فيها هي تصميم بوستيرات الانستغرام والفيسبوك

وإليكم البعض من أعمالي



أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وأنتظر آراءكم بفارغ الصبر

كما أتقبل اي نقد من المختصين في المجال