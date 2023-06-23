مسارب الشيطان

طَغَتْ نفسي و رافقها الهوى

كي تَرْعَوِي راودْتٌها في السِّرِّ و في العَلَنْ

فنحت بي صوب الذنوب مصرّة

على التمرد و العصيان في بحر المحــنْ

و نأت بي عن اصحابي و خلاّني كَضَرَّةٍ

اسْتفرَدَتْ بِمِرْبَاعٍ ضعيفٍ نال منه الشَّجــنْ

أعانها لَوْثُ المِرَاسِ المعيش مَرَّةً

و مَرَّةً دَوْسُ الأصيل المُنَـكَّــسِ في الدَّرَنْ

فيا باغيا صَفْوَ النفوس تمهَّلْ بُرْهَةً

و اُرْكُزْ خيالك في القرآن و في السُّــنَــنْ

واُثْبُتْ على صدق المقاصد جهرا و خفيةً

و لا تأبهْ لقيلٍ و قالٍ لِـتـنجُـو منَ الـفِـتَـنْ

و اُزْرَعْ بذور الخيرِ لا تَنْظَرْ ثَمْرَةً

فخير الثمار ما ربا عند الإله و ما سـكـنْ

ذاك الفلاح و ذاك النجاح في سفْرَةٍ

قَوَامُها ا لإخلاص قولا و فعلا لا مََـظْـهَـرًا

عَيْشُ الحياة بالإنفلات لا شك مَضَرَّةٌ

تُرْدِي الضِّعَافَ في الـبـؤس و في الإِحَــنْ

طوْقُ النجاة من اللذَّات بَدٌّ و جَبْرَةٌ

فَافْزَعْ و قَـاوِمْ من رَوْحٍ ربـك لا تــيأسـنْ

أنت العِمَادُ بين العباد فَارْجُ نُصْرَةً

بجمع الخِيَّارِ من كل الدِّيار واحذر لا تَبْخَلَــنْ

وارْصُصْ صفوفَ العِزِّ بالعز تُفْرِخْ عِزَّةً

تَصْدُمْ بها شرقًا بغى و غربًا طغى لا ترحمنْ

نَيْرُ الضَّلال اُسْتَبَاحَ الدِّينَ فسَوَّاهُ عَوْرَةً

أَتَرْضَى الدَّنِيَّةَ في العِرْضِ و الدينِ لا تتحرَّكَنْ ؟

وَيْحَ العُروبة و الإسلام منها نكسةٌ

فاحت نَتَانَتُها الزَّكُومُ و عانقت قلب العَفَنْ

ق- ت