مسارب الشيطان

قدور القسنطيني
:: عضو منتسِب ::
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- 12 جوان 2023
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- قسنطينة الجزائر
- الجنس
- ذكر
طَغَتْ نفسي و رافقها الهوى
كي تَرْعَوِي راودْتٌها في السِّرِّ و في العَلَنْ
فنحت بي صوب الذنوب مصرّة
على التمرد و العصيان في بحر المحــنْ
و نأت بي عن اصحابي و خلاّني كَضَرَّةٍ
اسْتفرَدَتْ بِمِرْبَاعٍ ضعيفٍ نال منه الشَّجــنْ
أعانها لَوْثُ المِرَاسِ المعيش مَرَّةً
و مَرَّةً دَوْسُ الأصيل المُنَـكَّــسِ في الدَّرَنْ
فيا باغيا صَفْوَ النفوس تمهَّلْ بُرْهَةً
و اُرْكُزْ خيالك في القرآن و في السُّــنَــنْ
واُثْبُتْ على صدق المقاصد جهرا و خفيةً
و لا تأبهْ لقيلٍ و قالٍ لِـتـنجُـو منَ الـفِـتَـنْ
و اُزْرَعْ بذور الخيرِ لا تَنْظَرْ ثَمْرَةً
فخير الثمار ما ربا عند الإله و ما سـكـنْ
ذاك الفلاح و ذاك النجاح في سفْرَةٍ
قَوَامُها ا لإخلاص قولا و فعلا لا مََـظْـهَـرًا
عَيْشُ الحياة بالإنفلات لا شك مَضَرَّةٌ
تُرْدِي الضِّعَافَ في الـبـؤس و في الإِحَــنْ
طوْقُ النجاة من اللذَّات بَدٌّ و جَبْرَةٌ
فَافْزَعْ و قَـاوِمْ من رَوْحٍ ربـك لا تــيأسـنْ
أنت العِمَادُ بين العباد فَارْجُ نُصْرَةً
بجمع الخِيَّارِ من كل الدِّيار واحذر لا تَبْخَلَــنْ
وارْصُصْ صفوفَ العِزِّ بالعز تُفْرِخْ عِزَّةً
تَصْدُمْ بها شرقًا بغى و غربًا طغى لا ترحمنْ
نَيْرُ الضَّلال اُسْتَبَاحَ الدِّينَ فسَوَّاهُ عَوْرَةً
أَتَرْضَى الدَّنِيَّةَ في العِرْضِ و الدينِ لا تتحرَّكَنْ ؟
وَيْحَ العُروبة و الإسلام منها نكسةٌ
فاحت نَتَانَتُها الزَّكُومُ و عانقت قلب العَفَنْ
ق- ت
كي تَرْعَوِي راودْتٌها في السِّرِّ و في العَلَنْ
فنحت بي صوب الذنوب مصرّة
على التمرد و العصيان في بحر المحــنْ
و نأت بي عن اصحابي و خلاّني كَضَرَّةٍ
اسْتفرَدَتْ بِمِرْبَاعٍ ضعيفٍ نال منه الشَّجــنْ
أعانها لَوْثُ المِرَاسِ المعيش مَرَّةً
و مَرَّةً دَوْسُ الأصيل المُنَـكَّــسِ في الدَّرَنْ
فيا باغيا صَفْوَ النفوس تمهَّلْ بُرْهَةً
و اُرْكُزْ خيالك في القرآن و في السُّــنَــنْ
واُثْبُتْ على صدق المقاصد جهرا و خفيةً
و لا تأبهْ لقيلٍ و قالٍ لِـتـنجُـو منَ الـفِـتَـنْ
و اُزْرَعْ بذور الخيرِ لا تَنْظَرْ ثَمْرَةً
فخير الثمار ما ربا عند الإله و ما سـكـنْ
ذاك الفلاح و ذاك النجاح في سفْرَةٍ
قَوَامُها ا لإخلاص قولا و فعلا لا مََـظْـهَـرًا
عَيْشُ الحياة بالإنفلات لا شك مَضَرَّةٌ
تُرْدِي الضِّعَافَ في الـبـؤس و في الإِحَــنْ
طوْقُ النجاة من اللذَّات بَدٌّ و جَبْرَةٌ
فَافْزَعْ و قَـاوِمْ من رَوْحٍ ربـك لا تــيأسـنْ
أنت العِمَادُ بين العباد فَارْجُ نُصْرَةً
بجمع الخِيَّارِ من كل الدِّيار واحذر لا تَبْخَلَــنْ
وارْصُصْ صفوفَ العِزِّ بالعز تُفْرِخْ عِزَّةً
تَصْدُمْ بها شرقًا بغى و غربًا طغى لا ترحمنْ
نَيْرُ الضَّلال اُسْتَبَاحَ الدِّينَ فسَوَّاهُ عَوْرَةً
أَتَرْضَى الدَّنِيَّةَ في العِرْضِ و الدينِ لا تتحرَّكَنْ ؟
وَيْحَ العُروبة و الإسلام منها نكسةٌ
فاحت نَتَانَتُها الزَّكُومُ و عانقت قلب العَفَنْ
ق- ت