جليلوس
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كيراكم خاوتي ان شاء الله تكونوا بخير
جيت ليوم نهدرلكم على لباس التخرج في الابتدائي
هاد ليام داير التوندوس بين مؤيد ومعارض .
انا شخصيا نشوف انو امر اللباس وجوده جميل وغيابه لايضر.
تبقى فكرة وذكرى للتلميذ ..يتفكر طفولته و بلاك يتحمس باه يكمل دراسته ويعاود نفس اللقطة ...وبصراحة عندي تلاميذ بزااف مكتبلهمش ربي يكبرو ويتخرجو ويعيشو هاد اللحظة لذلك من الجميل انو نستغلوها في الابتدائي .
كاين لي راح يقول تبذير ومصاريف زايدة نقولو انو صرفنا على كلش جات في هاد اللباس !!!
وكاين لي راح يقولي زوخ وتنافس ووو...الزوخ كاين حتى في نسبة النجاح "المزيفة" في المنافسات في الانشطة
يا جماعة الخير خلو التلميذ يفرح بانجازه
هادا رأيي الشخصي
انا بانتظار آرائكم بفارغ الصبر
اليكم الخط
جيت ليوم نهدرلكم على لباس التخرج في الابتدائي
هاد ليام داير التوندوس بين مؤيد ومعارض .
انا شخصيا نشوف انو امر اللباس وجوده جميل وغيابه لايضر.
تبقى فكرة وذكرى للتلميذ ..يتفكر طفولته و بلاك يتحمس باه يكمل دراسته ويعاود نفس اللقطة ...وبصراحة عندي تلاميذ بزااف مكتبلهمش ربي يكبرو ويتخرجو ويعيشو هاد اللحظة لذلك من الجميل انو نستغلوها في الابتدائي .
كاين لي راح يقول تبذير ومصاريف زايدة نقولو انو صرفنا على كلش جات في هاد اللباس !!!
وكاين لي راح يقولي زوخ وتنافس ووو...الزوخ كاين حتى في نسبة النجاح "المزيفة" في المنافسات في الانشطة
يا جماعة الخير خلو التلميذ يفرح بانجازه
هادا رأيي الشخصي
انا بانتظار آرائكم بفارغ الصبر
اليكم الخط