حياتك مع المنتديات

آفنان
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 26 جوان 2023
- المشاركات
- 109
- النقاط
- 9
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ك جزائريين المنتديات عندنا مصطلح لا يعرف
اي شخص تتكلم معاه على منتدى يتساءل ؟؟؟؟!!!!!!
كفاه ووش هذو
ف حبيت نعرف كفاه ووقتاه تعرفتوا على المنتديات
وشحال من منتدى اشتركتوا فيه
و وش رايكم منتدى خير ولا فايس وانستا وغيرهم
و كلش يعني مغامراتكم معا المنتديات بصفة عامة
ك جزائريين المنتديات عندنا مصطلح لا يعرف
اي شخص تتكلم معاه على منتدى يتساءل ؟؟؟؟!!!!!!
كفاه ووش هذو
ف حبيت نعرف كفاه ووقتاه تعرفتوا على المنتديات
وشحال من منتدى اشتركتوا فيه
و وش رايكم منتدى خير ولا فايس وانستا وغيرهم
و كلش يعني مغامراتكم معا المنتديات بصفة عامة