حياتك مع المنتديات

آفنان

آفنان

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جوان 2023
المشاركات
109
النقاط
9
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ك جزائريين المنتديات عندنا مصطلح لا يعرف
اي شخص تتكلم معاه على منتدى يتساءل ؟؟؟؟!!!!!!
كفاه ووش هذو

ف حبيت نعرف كفاه ووقتاه تعرفتوا على المنتديات
وشحال من منتدى اشتركتوا فيه
و وش رايكم منتدى خير ولا فايس وانستا وغيرهم

و كلش يعني مغامراتكم معا المنتديات بصفة عامة 😁
 
كنت عضو في عدة منتديات جزائرية أو عربية اول منتدى سجلت فيه هو منتدى نبراس المعرفة لكنه اغلق بعدها لانه النشاطات قل فيه كثيرا و تعرفت فيه على عدة اصدقاء بعدها سجلت فيه منتدى اللمة الجزائرية التي اعتبره بيتي الثاني و متنفسي الوحيد لاني أراه احسن بكثير من مواقع التواصل الاجتماعي بكثيرا دائما شعاري في اللمة اللمة تجمعنا جزى الله خيرا كل من @محمد الأمين @السلطانة و اخي عبد الجليل و الاخ أبو ليث كل من عرفته من بعيد أو قريب و ساكون للمة وفيا ما دمت حيا
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
 
قال إلياس:
كنت عضو في عدة منتديات جزائرية أو عربية اول منتدى سجلت فيه هو منتدى نبراس المعرفة لكنه اغلق بعدها لانه النشاطات قل فيه كثيرا و تعرفت فيه على عدة اصدقاء بعدها سجلت فيه منتدى اللمة الجزائرية التي اعتبره بيتي الثاني و متنفسي الوحيد لاني أراه احسن بكثير من مواقع التواصل الاجتماعي بكثيرا دائما شعاري في اللمة اللمة تجمعنا جزى الله خيرا كل من @محمد الأمين @السلطانة و اخي عبد الجليل و الاخ أبو ليث كل من عرفته من بعيد أو قريب و ساكون للمة وفيا ما دمت حيا
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
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الله يبارك
نبراس المعرفة سمعت بيه منقبل 😊
نووورت اخي و استمتعت بقراءة جوابك

جزيت خيرا
 
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