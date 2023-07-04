تطورات حادثة مقتل الفتى الجزائري نائل والإنفلات الأمني بفرنسا

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم جميعا
جميعنا شاهد وتابع ماجرى ويجري حاليا في فرنسا بدءا من واقعة قتل فتى من أصول جزائرية رحمه الله على يد شرطي فرنسي الى غاية اندلاع الاحتجاجات وماتبعها من انفلات أمني كبير وواسع أوصل الأمور الى موصل عصيب وخطير ومهدد بالنسبة لكثير الأطراف هناك سواء بالنسبة للحكومة والأطياف السياسية والمنظمات بجميع أجنداتها وللفرنسيين بحد ذاتهم و للجالية المقيمة و للحراڨة بما أن الأمور مرتبطة لا محالة بالعلاقة بين فرنسا والجزائر المعقدة فإن الجزائريين هنا في الوطن سلطة وشعب يجدون انفسهم طرفا مهما وجوهريا ينظم الى الاطراف التي ذكرتها هناك ويجد نفسه في واجهة كل ما يحصل في فرنسا شئنا أم أبينا إبتعدنا أم انجررنا الجزائري حاضر جسديا وذهنيا في كل مايدور هناك لارتباطات عديدة الجميع يعلمها أساسها تاريخي.
نريد فتح نقاش مع أخوتنا وأخواتنا هنا في المنتدى حول هذا الحدث في فرنسا خلفيات الواقعة ومايشوبها من شكوك واتهامات و كذا مستقبل التطورات والاجراءات التي يحضر لها قد تأثر فعليا في تواجد الجالية العربية والافريقية عموما وبالاخص الجزائرية وسير الأمور بين فرنسا والجزائر، المعاملات،،،المعاهدات،،،العلاقات،،،حركة التنقل والدخول،،،الخ
[ الاندفاع والدفع نحو الانتقام نقطة أريد تحليلها كذلك من ولماذا يتم جر الجزائريين الى الظهور بشكل الانسان (.. اللي متخربش فيه ) وتصوير ردة فعله مهما كان شكلها على أنها سلوكه الدائم وبالتحديد وغالبا سلوك التخريب والفوضى والاعتداء؟
هل بات هذا السلوك الفوضوي سمة يتغنى ويفتخر بها ويهيأ له أنها بطولية أم أن أيادي تتلاعب في الخفاء لتشكيل ملامحه حسب أغراض كثيرها مدمرة وتضر به وبعلاقاته مع الآخرين،، أي فائدة مرجوة من ظهوره كوحش لايقهر في مواقف الافساد والتخريب بينما البطولات الحقيقية تهمش وتغيب عن الاعلام وعن مواقع التواصل والمناسبات المحلية والعالمية.
كذلك المفارقة بين الاستنجاد بمؤسسات بلد آخر لتحسين الظروف الشخصية في نفس الوقت تخريبها كلما أتيحت الفرصة هذا مالا يفهمه الفرنسي بمنطقه البسيط ويجده سببا ملحا لطرد وكره كل غريب يرغب بالعيش والمساوة الى جانبه بينما لا يحترم النظام السائد ويخرب مؤسساته
]
ما رأيكم في حيثيات الواقعة وتشعباتها؟
جميعنا شاهد وتابع ماجرى ويجري حاليا في فرنسا بدءا من واقعة قتل فتى من أصول جزائرية رحمه الله على يد شرطي فرنسي الى غاية اندلاع الاحتجاجات وماتبعها من انفلات أمني كبير وواسع أوصل الأمور الى موصل عصيب وخطير ومهدد بالنسبة لكثير الأطراف هناك سواء بالنسبة للحكومة والأطياف السياسية والمنظمات بجميع أجنداتها وللفرنسيين بحد ذاتهم و للجالية المقيمة و للحراڨة بما أن الأمور مرتبطة لا محالة بالعلاقة بين فرنسا والجزائر المعقدة فإن الجزائريين هنا في الوطن سلطة وشعب يجدون انفسهم طرفا مهما وجوهريا ينظم الى الاطراف التي ذكرتها هناك ويجد نفسه في واجهة كل ما يحصل في فرنسا شئنا أم أبينا إبتعدنا أم انجررنا الجزائري حاضر جسديا وذهنيا في كل مايدور هناك لارتباطات عديدة الجميع يعلمها أساسها تاريخي.
نريد فتح نقاش مع أخوتنا وأخواتنا هنا في المنتدى حول هذا الحدث في فرنسا خلفيات الواقعة ومايشوبها من شكوك واتهامات و كذا مستقبل التطورات والاجراءات التي يحضر لها قد تأثر فعليا في تواجد الجالية العربية والافريقية عموما وبالاخص الجزائرية وسير الأمور بين فرنسا والجزائر، المعاملات،،،المعاهدات،،،العلاقات،،،حركة التنقل والدخول،،،الخ
[ الاندفاع والدفع نحو الانتقام نقطة أريد تحليلها كذلك من ولماذا يتم جر الجزائريين الى الظهور بشكل الانسان (.. اللي متخربش فيه ) وتصوير ردة فعله مهما كان شكلها على أنها سلوكه الدائم وبالتحديد وغالبا سلوك التخريب والفوضى والاعتداء؟
هل بات هذا السلوك الفوضوي سمة يتغنى ويفتخر بها ويهيأ له أنها بطولية أم أن أيادي تتلاعب في الخفاء لتشكيل ملامحه حسب أغراض كثيرها مدمرة وتضر به وبعلاقاته مع الآخرين،، أي فائدة مرجوة من ظهوره كوحش لايقهر في مواقف الافساد والتخريب بينما البطولات الحقيقية تهمش وتغيب عن الاعلام وعن مواقع التواصل والمناسبات المحلية والعالمية.
كذلك المفارقة بين الاستنجاد بمؤسسات بلد آخر لتحسين الظروف الشخصية في نفس الوقت تخريبها كلما أتيحت الفرصة هذا مالا يفهمه الفرنسي بمنطقه البسيط ويجده سببا ملحا لطرد وكره كل غريب يرغب بالعيش والمساوة الى جانبه بينما لا يحترم النظام السائد ويخرب مؤسساته
]
ما رأيكم في حيثيات الواقعة وتشعباتها؟
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