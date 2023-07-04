دليل أن فكرة المسنجر جزائرية 100٪

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
أثناء البحث والتنقيب في شلالڨ جداتي بركاهم ربي يرحمها في ذيك الرقدة تم اكتشاف أول دليل على استعمال طريقة المحادثة الخاصة وذلك قبل ابتكار تطبيق المسنجر لمارك #٪&¥¢±§$** بسنوات وهذا ما يجعل عجايز بكري السباقون لاكتشاف وابتكار هذه الخاصية المهمة والمتميزة
ملحفة بوسعادي بيضاء اللون تظهر عليها أثار التكماش من جهة الرأس وأثار للمسواك المستعمل لتعطير وتزيين الفم اكتشفت بمجهر مخصص للعملية التكماش من طول استعمالها للمحادثات الخاصة دليل على شيوع هذه الخاصية في العصور السابقة لعصر الأنترنت
# ڨربي ليا نحدثك # كان من التطبيقات الاكثر استعمالا في الاعراس والمناسبات والزيارات بدون الحاجة الى تغطية لاسلكية يكفي استعمال ملحفة او محرمة او شدة ويتم تغطية كل المحادثة التي تدوم لساعات طويلة دون الحاجة الى الشحن
اذا دلائل أصول تطبيق المسنجر جزائرية ثابتة ميئة في الميئة لهذا نطالب بفوائد عائدات هذا التطبيق مايقارب ثلثالاف وربعمية ترليون وخمسبة فراك
ياترى واش راهم يحكوا لبعضاهم؟ جربو التخمين
ملحفة بوسعادي بيضاء اللون تظهر عليها أثار التكماش من جهة الرأس وأثار للمسواك المستعمل لتعطير وتزيين الفم اكتشفت بمجهر مخصص للعملية التكماش من طول استعمالها للمحادثات الخاصة دليل على شيوع هذه الخاصية في العصور السابقة لعصر الأنترنت
# ڨربي ليا نحدثك # كان من التطبيقات الاكثر استعمالا في الاعراس والمناسبات والزيارات بدون الحاجة الى تغطية لاسلكية يكفي استعمال ملحفة او محرمة او شدة ويتم تغطية كل المحادثة التي تدوم لساعات طويلة دون الحاجة الى الشحن
اذا دلائل أصول تطبيق المسنجر جزائرية ثابتة ميئة في الميئة لهذا نطالب بفوائد عائدات هذا التطبيق مايقارب ثلثالاف وربعمية ترليون وخمسبة فراك
ياترى واش راهم يحكوا لبعضاهم؟ جربو التخمين
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