قصة رائعة في صفاء النية

EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
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- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
سلام الله عليكم و رحمته ..
كان طلحة بن عبدالرحمن بن عوف أجود قريش في زمانه...
فقالت له امرأته يوما :ما رأيت قوما أشدّ لؤْما منْ إخوانك .
قال :ولم ذلك ؟
قالت :أراهمْ إذا اغتنيت لزِمُوك، وإِذا افتقرت تركوك !
فقال لها :هذا والله من كرمِ أخلاقِهم !
يُتبع في الردود ...
كان طلحة بن عبدالرحمن بن عوف أجود قريش في زمانه...
فقالت له امرأته يوما :ما رأيت قوما أشدّ لؤْما منْ إخوانك .
قال :ولم ذلك ؟
قالت :أراهمْ إذا اغتنيت لزِمُوك، وإِذا افتقرت تركوك !
فقال لها :هذا والله من كرمِ أخلاقِهم !
يُتبع في الردود ...