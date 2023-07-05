قصة رائعة في صفاء النية

EL General

EL General

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
10,469
النقاط
351
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
سلام الله عليكم و رحمته .. 👋

كان طلحة بن عبدالرحمن بن عوف أجود قريش في زمانه...

فقالت له امرأته يوما :ما رأيت قوما أشدّ لؤْما منْ إخوانك .

قال :ولم ذلك ؟

قالت :أراهمْ إذا اغتنيت لزِمُوك، وإِذا افتقرت تركوك !

فقال لها :هذا والله من كرمِ أخلا‌قِهم !

يُتبع في الردود ...
 
يأتوننا في حال قُدرتنا على إكرامهم ...
ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بِحقهم ".

علّق على هذه القِصة الإ‌مام الماوردي فقال :

" انظر كيف تأوّل بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فِعلهم حسنا ، وظاهر غدرِهم وفاء.
وهذا والله يدل على ان سلا‌مة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآ‌خرة
 
وهي من صفات أهل الجنة،

(وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ)..
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
العودة
Top