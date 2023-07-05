قصة رائعة في صفاء النية

يأتوننا في حال قُدرتنا على إكرامهم ...

ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بِحقهم ".



علّق على هذه القِصة الإ‌مام الماوردي فقال :



" انظر كيف تأوّل بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فِعلهم حسنا ، وظاهر غدرِهم وفاء.

وهذا والله يدل على ان سلا‌مة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآ‌خرة