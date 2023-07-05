والبرزخ: حياة، ليس فيها نوم!

EL General

EL General

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سلام الله عليكم و رحمته .. 👋

والبرزخ: حياة، ليس فيها نوم!
فبعد خروج الرّوح من الجسد؛ لا نومَ بعد ذلك، بل حياة أبديّة، تبدأ بالبرزخ، وتنتهي بيوم القيامة، ثم إما إلى جنّة وإما إلى نار!
وحياة البرزخ "وهو القبر": إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، والناس فيه على ثلاثة أحوال:

يُتبع في الردود ...
 
الحال الأول: المؤمن التقيّ:
يأتياه الملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربّك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟
فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، والرجل الذي بُعث فينا هو محمد ﷺ.
فيفتح له باب من النار، ثم يقال له: هذا مقعدك من النار لو كفرت، ثم يُغلق فلا يُفتح بعد ذلك أبدًا!
ثم يُفتح له باب من الجنة، فيأتيه من رَوحها، ويرى مكانه فيها، فيقول: ربّ أقم الساعة، ربّ أقم الساعة!
ويضل في نعيم في قبره حتى تقوم الساعة، فيدخل إلى جناتِ ربّ العالمين.
 
الحال الثاني: الكافر أو المُنافق:
يُقعَد فيقال له: من ربّك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟
فيقول: هاه، هاه، لا أدري!
فيقال له: لا دريت ولا تليت! ثم يُضرب بمطرقة "مرزبّة" على رأسه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان! (الإنس والجن)

ثم يُفتح له باب من الجنة؛ فيقال له هذا مكانك في الجنة لو كنت آمنت، ثم يُغلق فلا يُفتح عليه أبدًا، ثم يُفتح له باب من النار، فيأتيه من سمومها وريحها، فيقول: ربّ لا تُقم الساعة، ربّ لا تقِم الساعة!
 
الحال الثالث: المؤمن العاصي "أصحاب الكبائر"،
وهم متفاوتون، منهم من هو مسرفٌ على نفسه، ومنهم من هو غير مُسرف، فهؤلاء تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وقد يُعذّب بعضهم في القبر فترة من الزمن تكفي المعاصي التي أتاها،
ثم بعد ذلك يُنعّم في القبر وفي الآخرة، وبعضهم قد يُعذّب في القبر ويستمر عذابه حتى يوم القيامة يدخل النار فيُكمل مابقي له من العذاب، ثم بعد ذلك مصيره إلى الجنة.

"اللهُم إنّا نسألك الجنّة بِلا حساب ولا سابق عذاب". ♥️
 
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