والبرزخ: حياة، ليس فيها نوم!

الحال الأول: المؤمن التقيّ:

يأتياه الملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربّك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟

فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، والرجل الذي بُعث فينا هو محمد ﷺ.

فيفتح له باب من النار، ثم يقال له: هذا مقعدك من النار لو كفرت، ثم يُغلق فلا يُفتح بعد ذلك أبدًا!

ثم يُفتح له باب من الجنة، فيأتيه من رَوحها، ويرى مكانه فيها، فيقول: ربّ أقم الساعة، ربّ أقم الساعة!

ويضل في نعيم في قبره حتى تقوم الساعة، فيدخل إلى جناتِ ربّ العالمين.