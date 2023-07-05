EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
سلام الله عليكم و رحمته ..
والبرزخ: حياة، ليس فيها نوم!
فبعد خروج الرّوح من الجسد؛ لا نومَ بعد ذلك، بل حياة أبديّة، تبدأ بالبرزخ، وتنتهي بيوم القيامة، ثم إما إلى جنّة وإما إلى نار!
وحياة البرزخ "وهو القبر": إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، والناس فيه على ثلاثة أحوال:
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والبرزخ: حياة، ليس فيها نوم!
فبعد خروج الرّوح من الجسد؛ لا نومَ بعد ذلك، بل حياة أبديّة، تبدأ بالبرزخ، وتنتهي بيوم القيامة، ثم إما إلى جنّة وإما إلى نار!
وحياة البرزخ "وهو القبر": إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، والناس فيه على ثلاثة أحوال:
يُتبع في الردود ...