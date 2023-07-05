مناقشة أول مذكرتي تخرج لمشروع مؤسسة ناشئة 2023startups

Adem4dz
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مناقشة أول مذكرتي تخرج لمشروع مؤسسة ناشئة startupsتم على مستوى مركز جامعة التكوين المتواصل بوهران، مناقشة أول مذكرتي تخرج في إطار القرار الوزاري 1275، لمشروع مؤسسة ناشئة startups تخصص ماستر قانون الأعمال للطالبين السيدة تسومي زولة أمينة تحت عنوان الحماية القانونية للمؤسسات الناشئة الضمانات والتحفيزات
وذالك في إطار القرار الوزاري 1275
وذالك في إطار القرار الوزاري 1275
والسيد بن حطاب محمد تحت عنوان مشروع مؤسسة ناشئة مختصة في المساعدة في الطرق والتأمينات BEN SERVICE SOS ASSISTANCE
و هدا تحت إشراف مدير مركز وهران البروفيسور مختاري خالد وأمام اللجنة المكونة من:
البروفيسور دربال عبد القادر جامعة وهران 2 رئيسا.
الدكتور كاتب كريم جامعة التكوين المتواصل مركز وهران مشرفا.
البروفيسور مروان محمد جامعة وهران 2 ممتحنا.
الدكتورة بوغرارة وفاء عضوة ومسؤولة حاضنة الأعمال للمدرسة العليا للعلوم البيولوجية لوهران.
جاء هذا التخرج الأول للدفعة الأولى، ضمن الشراكة والتعاون بين كل من مخبر تسيير المؤسسات والتنمية الاقتصادية لجامعة التكوين المتواصل مركز وهران تحت إشراف د. كاتب كريم وحاضنة أعمال للمدرسة العليا للعلوم البيولوجية لوهران تحت إشراف د. بوغرارة وفاء