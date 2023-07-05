مناقشة أول مذكرتي تخرج لمشروع مؤسسة ناشئة 2023startups

Adem4dz

Adem4dz

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
262
النقاط
26
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
مناقشة أول مذكرتي تخرج لمشروع مؤسسة ناشئة startups
وذالك في إطار القرار الوزاري 1275
تم على مستوى مركز جامعة التكوين المتواصل بوهران، مناقشة أول مذكرتي تخرج في إطار القرار الوزاري 1275، لمشروع مؤسسة ناشئة startups تخصص ماستر قانون الأعمال للطالبين السيدة تسومي زولة أمينة تحت عنوان الحماية القانونية للمؤسسات الناشئة الضمانات والتحفيزات
والسيد بن حطاب محمد تحت عنوان مشروع مؤسسة ناشئة مختصة في المساعدة في الطرق والتأمينات BEN SERVICE SOS ASSISTANCE
و هدا تحت إشراف مدير مركز وهران البروفيسور مختاري خالد وأمام اللجنة المكونة من:
البروفيسور دربال عبد القادر جامعة وهران 2 رئيسا.
الدكتور كاتب كريم جامعة التكوين المتواصل مركز وهران مشرفا.
البروفيسور مروان محمد جامعة وهران 2 ممتحنا.
الدكتورة بوغرارة وفاء عضوة ومسؤولة حاضنة الأعمال للمدرسة العليا للعلوم البيولوجية لوهران.
جاء هذا التخرج الأول للدفعة الأولى، ضمن الشراكة والتعاون بين كل من مخبر تسيير المؤسسات والتنمية الاقتصادية لجامعة التكوين المتواصل مركز وهران تحت إشراف د. كاتب كريم وحاضنة أعمال للمدرسة العليا للعلوم البيولوجية لوهران تحت إشراف د. بوغرارة وفاء

355684764_286565977223889_8388508411975969442_n.jpg 356216580_286566030557217_5390408159814303204_n.jpg 356390816_286566067223880_2508885848632302721_n.jpg 355870024_286566127223874_845419991806181387_n.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
العودة
Top