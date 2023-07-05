5 جويلية 1962 تاريخ الإستقلال وانتصار الأجداد

Adem4dz
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5 جويلية تاريخ الإستقلال وانتصار الأجداد
في ظروف صعبة ومواجهة غير متكافئة بين جيش يصنّع ومدعوم من قوى كبرى .. وجيش فتي ببنادق صيد .. تمكن أجدادنا فخرنا من قنص وسحق العدو الحقير السارق العفن
أين لقنوه درسا لا ينساه في حب الوطن والتضحية من اجله
ففر هاربا مهزوما مدحورا بغير رجعة ابدا (بعد ان جلس جاثما 132سنة على ارض الاطهار)
تحية لأبطال ثورة نوفمبر الخالدة
كل عام وأنتم أحرار .. كل عام والجزائر وأبنائها جميعا بخير .. ومزيدا من التقدم والازدهار ""والقادم أجمل""
*** *** ***
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في ظروف صعبة ومواجهة غير متكافئة بين جيش يصنّع ومدعوم من قوى كبرى .. وجيش فتي ببنادق صيد .. تمكن أجدادنا فخرنا من قنص وسحق العدو الحقير السارق العفن
أين لقنوه درسا لا ينساه في حب الوطن والتضحية من اجله
ففر هاربا مهزوما مدحورا بغير رجعة ابدا (بعد ان جلس جاثما 132سنة على ارض الاطهار)
تحية لأبطال ثورة نوفمبر الخالدة
كل عام وأنتم أحرار .. كل عام والجزائر وأبنائها جميعا بخير .. ومزيدا من التقدم والازدهار ""والقادم أجمل""
*** *** ***
@السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @عبدالرؤوف1 @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda