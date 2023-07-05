5 جويلية 1962 تاريخ الإستقلال وانتصار الأجداد

5 جويلية تاريخ الإستقلال وانتصار الأجداد

في ظروف صعبة ومواجهة غير متكافئة بين جيش يصنّع ومدعوم من قوى كبرى .. وجيش فتي ببنادق صيد .. تمكن أجدادنا فخرنا من قنص وسحق العدو الحقير السارق العفن

أين لقنوه درسا لا ينساه في حب الوطن والتضحية من اجله

ففر هاربا مهزوما مدحورا بغير رجعة ابدا (بعد ان جلس جاثما 132سنة على ارض الاطهار)



تحية لأبطال ثورة نوفمبر الخالدة

كل عام وأنتم أحرار .. كل عام والجزائر وأبنائها جميعا بخير .. ومزيدا من التقدم والازدهار ""والقادم أجمل""

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