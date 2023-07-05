اقتلوا من قتل الكلب .. قصة و عبرة❗





اقتلوا من قتل الكلب سلام الله عليكم ...اقتلوا من قتل الكلب

يُروى أن شيخاً حكيماً أعرابياً يعيش مع أولاده وبناته، لهم إبل وغنم يرعونها، ولهم كلب يحمي الغنم من الذئاب..



وفي يوم من الأيام جاء أحد سفهاء الحي وقتل كلب الحراسة لهذا الشيخ، فذهب إليه أبناؤه وقالوا له: "إن فلانا قتل كلبنا!!"



فقال:

‏"اذهبوا واقتلوا من قتل الكلب!"



فجلس أبناءه يتشاورون هل ينفذون أمر أبيهم بقتل قاتل كلبهم.. فاجتمعوا على أن أبيهم كبر وأصابه الخرف في عقله فكيف يقتلون إنسانا بكلب وأهملوا أمر أبيهم!



وبعد مرور شهرين أو يزيد قليلا هجم اللصوص وسرقوا إبل الرجل وغنمه..

ففزع أبناء الرجل الى أبيهم، وقالوا: "إن اللصوص هجموا علينا وسرقوا الإبل والغنم!".



فرد عليهم أبيهم: "اذهبوا واقتلوا من قتل الكلب!".



فقال ابنائه: "هذا الرجل أصابه الجنون، نحدثه عن اللصوص وسرقة الإبل والغنم فيقول اقتلوا قاتل الكلب!"



وبعد فترة قصيرة .. هجمت عليهم قبيلة أخرى وسبوا إحدى بنات هذا الشيخ وساقوها معهم، ففزع الأولاد إلى أبيهم، وقالوا: "سُبيت أختنا وهاجمونا واستباحوا ديارنا!".



فقال لهم أبوهم: "اقتلوا من قتل الكلب!".



فجلس الأولاد يفكرون في أمر هذا ‎الشيخ الكبير هل جن أم أصابه سحر أم ماذا..



‏فقام إبنه الأكبر وقال: "سأطيع أبي ولنرى ما سيكون!"..



فقام إلى سيفه واحتمله، وذهب إلى قاتل كلبهم، وقال له: "أنت قتلت كلبنا، وأمرني أبي بقتلك"

وفصل رأسه بسيفه، فطارت أخبار قتلهم لقاتل كلبهم، وطافت الآفاق، فقال اللصوص: "إن كانوا قتلوا قاتل كلبهم ‏فكيف سيفعلون بنا وقد سرقنا إبلهم وغنمهم!"..



وفي عتمة الليل تسلل اللصوص وأعادوا الإبل والغنم إلى مراعي الرجل، وعلمت القبيلة المغيرة السابية لبنت الرجل بقتلهم قاتل كلبهم فقالوا: "إن كانوا قتلوا رجل بكلب، فماذا سيفعلون معنا وقد سبينا بنتهم!"



‏فاعادوا البنت وخطبوها لابن شيخ قبيلتهم..

وعندها جلس أبناء الرجل وفهموا حكمة أبيهم وأنه لم يخرف.

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‎ العبرة :