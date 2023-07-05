💤 : كيف أسيطر عليك دون أن تشعر❗

في حرب العراق الأخيرة ، كانت المعركة الفاصلة هي معركة المطار ، فقامت وسائل الإعلام بتعبئة الطرفين على أن المعركة الحاسمة هي معركة المطار ، فأصبحت جميع وحدات القوات المسلحة العراقية تترقب هذه المعركة

وعندما سقط المطار ، شعر الجميع أن العراق كله سقط وماتت الروح المعنوية للجنود العراقيين!

بالرغم أنه في ذلك الوقت لم يسقط سوى المطار الآن تلعب وسائل الإعلام نفس اللعبة في مجتمعاتنا ‏المنهكة بالجهل وإنعدام الوعي وهذا أسلوب واحد من عدد كبير من الأساليب التي تجعلك لا ترى إلا "ما أريد أنا"



وهو أسلوب قوي في قيادة الآخرين والرأي العام من خلال وضع خيارات وهمية تقيد تفكير الطرف الآخر

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وهكذا الإعلام ، دائماً ما يضع الحدث في إطار يدعم به القضية التي يريدها ..