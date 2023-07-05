EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 10,493
- النقاط
- 351
- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
سلام الله عليكم و رحمته ..
كيف أسيطر عليك دون أن تشعر
مثال :
عندما تزور صديقًا لك في بيته، ويسألك :
أتشرب شايًا أم قهوة ؟
هنا يستحيل أن يخطر ببالك أن تطلب عصير !
هذا الوضع يسمى : " أسلوب التأطير "
وهذا الأسلوب يجعل عقلك ينحصر في اختيارات محددة فرضت عليك لا إراديًا ، ومنعت عقلك من البحث عن جميع الاختيارات المتاحة
البعض يمارس ذلك دون إدراك، والبعض يفعله بهندسة وذكاء
والقوة الحقيقية عندما نمارس هذا الأسلوب بقصد، أي عندما أجعلك تختار ما أريد أنا بدون أن تشعر أنت
التكملة في الردود ...
كيف أسيطر عليك دون أن تشعر
مثال :
عندما تزور صديقًا لك في بيته، ويسألك :
أتشرب شايًا أم قهوة ؟
هنا يستحيل أن يخطر ببالك أن تطلب عصير !
هذا الوضع يسمى : " أسلوب التأطير "
وهذا الأسلوب يجعل عقلك ينحصر في اختيارات محددة فرضت عليك لا إراديًا ، ومنعت عقلك من البحث عن جميع الاختيارات المتاحة
البعض يمارس ذلك دون إدراك، والبعض يفعله بهندسة وذكاء
والقوة الحقيقية عندما نمارس هذا الأسلوب بقصد، أي عندما أجعلك تختار ما أريد أنا بدون أن تشعر أنت
التكملة في الردود ...