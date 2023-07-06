EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 10,496
- النقاط
- 351
- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
سلام الله عليكم و رحمته
هل عندك فكرة أن الحرم الشريف يقدم خدمة أونلاين لتعليم و تحفيظ القرآن الكريم ، في مقارئ جماعية أو فردية - للرجال أو النساء ..
24 ساعة بدون انقطاع - مجاناً ..
عندما تدخل الموقع ستجد زر ( سجل الآن ) ..
و في أقل من دقيقة سيتم تحديد موعد قراءتك خلال الـ 15 دقيقة القادمة .. و ستجد الشيخ على الطرف الآخر يسلم عليك باسمك الذي كتبته خلال التسجيل ..
السلام عليكم ، هل أنت جاهز...
مدة القراءة 20 دقيقة ، و هي عادة تكفي لقراءة جزء كامل ، أو أقل حسب رغبتك ..
يمكنك القراءة غيباً مما تحفظ ، أو تقرأ حاضراً من المصحف لتصحيح التلاوة ..
و يمكنك تحديد الكمية التي ستقرؤها ( ممكن صفحة و ممكن أكثر حتى جزء كامل ) ..
و الشيخ يستمع لك و يصحح لك و يرشدك و ينبهك و ممكن يعطيك واجب للقراءة التالية ..
يوجد حالياً أكثر من 40 ألف طالب من 192 دولة في العالم يقرؤون القرآن الكريم في هذه المقرأة الألكترونية ..
طبعاً تم اختيار المشايخ القراء بعناية شديدة من حفظة القرآن الكريم ، و هم مجازون في علوم القراءات ، و لديهم سند متصل بالقراءة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
رابط الموقع : https://maqraa.gph.gov.sa
هل عندك فكرة أن الحرم الشريف يقدم خدمة أونلاين لتعليم و تحفيظ القرآن الكريم ، في مقارئ جماعية أو فردية - للرجال أو النساء ..
24 ساعة بدون انقطاع - مجاناً ..
عندما تدخل الموقع ستجد زر ( سجل الآن ) ..
و في أقل من دقيقة سيتم تحديد موعد قراءتك خلال الـ 15 دقيقة القادمة .. و ستجد الشيخ على الطرف الآخر يسلم عليك باسمك الذي كتبته خلال التسجيل ..
السلام عليكم ، هل أنت جاهز...
مدة القراءة 20 دقيقة ، و هي عادة تكفي لقراءة جزء كامل ، أو أقل حسب رغبتك ..
يمكنك القراءة غيباً مما تحفظ ، أو تقرأ حاضراً من المصحف لتصحيح التلاوة ..
و يمكنك تحديد الكمية التي ستقرؤها ( ممكن صفحة و ممكن أكثر حتى جزء كامل ) ..
و الشيخ يستمع لك و يصحح لك و يرشدك و ينبهك و ممكن يعطيك واجب للقراءة التالية ..
يوجد حالياً أكثر من 40 ألف طالب من 192 دولة في العالم يقرؤون القرآن الكريم في هذه المقرأة الألكترونية ..
طبعاً تم اختيار المشايخ القراء بعناية شديدة من حفظة القرآن الكريم ، و هم مجازون في علوم القراءات ، و لديهم سند متصل بالقراءة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
رابط الموقع : https://maqraa.gph.gov.sa