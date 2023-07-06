⚽ : مسيرة الكسيس ماك اليستر لاعب [ليفربول]

EL General

EL General

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مسيرة الكسيس ماك اليستر لاعب [ليفربول]
-مسيرة اللاعب
-مميزات اللاعب و تأثيرة على الفريق
-احصائيات اللاعب

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بدأ ماك أليستر" مسيرته المهنية مع Club Social y Deportivo Parque قبل أن ينضم إلى فريق شباب Argentinos Juniors. كان أول ظهور له مع الفريق في 30 أكتوبر 2016 ، حيث جاء كبديل في الشوط الثاني لإيفان كولمان في تعادل 0-0 على أرضه في الدوري البرازيلي ناسيونال ضد وسط قرطبة.
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‏سجل ماك أليستر هدفه الأول في 10 مارس 2017 ، في خسارة 2-1 خارج أرضه أمام معهد إنستيتو
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‏ساهم بثلاثة أهداف في 23 مباراة خلال أول حملته مع الفريق الأول ، حيث حقق فريقه الترقية إلى دوري الدرجة الأولى كأبطال. [بحاجة لمصدر] ظهر لأول مرة في الفئة الأخيرة في 9 سبتمبر ، بدءًا من خسارة 2-1 في باتروناتو.

‏‎في 25 نوفمبر 2017 ، لعب ماك أليستر وشقيقيه معًا لأول مرة في خسارة 1-0 في سان لورينزو ؛ كان أليكسيس وفرانسيس لاعبين أساسيين ، بينما جاء كيفن كبديل
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سجل هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى في 5 مارس 2018 ، مسجلاً الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز بوكا جونيورز 2-0 على أرضه.
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‏‎في 24 يناير 2019 ، وقع ماك أليستر مع نادي برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة أربع سنوات ونصف. كجزء من الصفقة ، تمت إعارة ماك أليستر إلى أرجنتينوس جونيورز
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‏‎في يونيو 2019 ، أكمل بوكا جونيورز توقيع إعارة ماك أليستر ، وربطه بشقيقه كيفن ، الذي كان قد انضم إلى النادي على سبيل الإعارة قبل ستة أشهر. سجل ماك أليستر هدفه في أول ظهور له مع بوكا

‏‎في 5 أغسطس ، لعب ماك أليستر أول مباراة له في الدوري مع بوكا حيث شارك كبديل في الفوز 2-0 خارج ملعبه على باتروناتو. أنهى برايتون إعارته إلى بوكا مبكرًا في 31 يناير 2020

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‏‎ثم عاد مرة اخرى الى برايتون

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‏‎ظهر ماك أليستر لأول مرة مع برايتون كبديل في الدقيقة 80 في تعادل 0-0 خارج أرضه مع ولفرهامبتون واندررز في 7 مارس 2020.

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‏‎لعب ماك أليستر أول مباراة له على أرضه مع برايتون حيث شارك كبديل في الفوز 2-1 على أرسنال في 20 يونيو.

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‏‎بدأ أول مباراة له مع برايتون بعد ثلاثة أيام ، بالتعادل 0-0 خارج أرضه ضد ليستر سيتي ، ولعب 58 دقيقة قبل استبداله.

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سجل ماك أليستر هدفه الأول في برايتون في 17 سبتمبر 2020 ، بضربة رأس في الفوز 4-0 على ملعبه على بورتسموث في كأس الرابطة.

‏‎سجل مرة أخرى بعد ستة أيام ، جاء هذا الهدف أيضًا في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيث حقق برايتون الفوز 2-0 خارج ملعبه على بريستون. في 18 أكتوبر

‏‎سجل ماك أليستر هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 90 في تعادل 1-1 خارج أرضه ضد غريمه اللدود كريستال بالاس.

‏‎سجل ماك أليستر هدف الفوز وهدفه الثاني على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث قاتل برايتون من تأخره بهدف ليفوز على بيرنلي 2-1 خارج أرضه في 14 أغسطس في المباراة الافتتاحية لموسم 2021–22

‏‎سجل أول ثنائية له في الفوز 3-2 خارج الأرض على إيفرتون في 2 يناير 2022

سجل ماك أليستر من ركلة جزاء في الفوز 2-0 خارج أرضه على وست هام ، [32] وسجل ركلة جزاء أخرى في الهزيمة 2-1 في فولهام.

وقع ماك أليستر عقدًا جديدًا ، يلزمه ببرايتون حتى يونيو 2025 على الأقل مع خيار لمدة عام إضافي.

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في يونيو 2023
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انتقل "الكسيس ماك اليستر" الى [ليفربول] مقابل 35 مليون باوند خالي من الاضافات✔️

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