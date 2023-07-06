EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
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- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
مسيرة الكسيس ماك اليستر لاعب [ليفربول]
-مسيرة اللاعب
-مميزات اللاعب و تأثيرة على الفريق
-احصائيات اللاعب
بدأ ماك أليستر" مسيرته المهنية مع Club Social y Deportivo Parque قبل أن ينضم إلى فريق شباب Argentinos Juniors. كان أول ظهور له مع الفريق في 30 أكتوبر 2016 ، حيث جاء كبديل في الشوط الثاني لإيفان كولمان في تعادل 0-0 على أرضه في الدوري البرازيلي ناسيونال ضد وسط قرطبة.
تابع في الردود ...
-مسيرة اللاعب
-مميزات اللاعب و تأثيرة على الفريق
-احصائيات اللاعب
بدأ ماك أليستر" مسيرته المهنية مع Club Social y Deportivo Parque قبل أن ينضم إلى فريق شباب Argentinos Juniors. كان أول ظهور له مع الفريق في 30 أكتوبر 2016 ، حيث جاء كبديل في الشوط الثاني لإيفان كولمان في تعادل 0-0 على أرضه في الدوري البرازيلي ناسيونال ضد وسط قرطبة.
تابع في الردود ...