ضمير الناس

زاهية بنت البحر
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ضميرُ الناسِ باتَ اليوم نهبًا
لأصحابِ المصالحِ بالتعدي
ولو أنَّ الكريمَ برأي حقٍّ
يناهضُ ظلمَهم ويعيدُ مجدي
لكانَ الخيرُ يعلو فوقَ ذلٍ
أمدَّ بعمرِهِ عفنُ التردي
فيا عجبي من الإنسانِ لمَّا
بغيرِ الحقِّ يخرجُ للتَّصدي
ليرضيَ ظالمًا فيسيءُ فعلاً
وينسى اللهَ في أخذٍ وردِ
ولكنَّ الإلهَ به عليمٌ
ومن يدري فقد يأتي بمدِّ
شعر
زاهية بنت البحر
ولو أنَّ الكريمَ برأي حقٍّ
يناهضُ ظلمَهم ويعيدُ مجدي
لكانَ الخيرُ يعلو فوقَ ذلٍ
فيا عجبي من الإنسانِ لمَّا
ليرضيَ ظالمًا فيسيءُ فعلاً
ولكنَّ الإلهَ به عليمٌ
ومن يدري فقد يأتي بمدِّ
شعر
زاهية بنت البحر