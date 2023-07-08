ضمير الناس

قال زاهية بنت البحر: ض ميرُ الناسِ باتَ اليوم نهبًا







ولو أنَّ الكريمَ برأي حقٍّ



يناهضُ ظلمَهم ويعيدُ مجدي



لكانَ الخيرُ يعلو فوقَ ذلٍ







فيا عجبي من الإنسانِ لمَّا







ليرضيَ ظالمًا فيسيءُ فعلاً







ولكنَّ الإلهَ به عليمٌ



ومن يدري فقد يأتي بمدِّ



شعر

زاهية بنت البحر

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شعر رائع ورسومات اروع .. يعطيك الصحة بنت البلاد

(يخصونا شويا صور من البرية في استراليا هذا مكان هههههه)