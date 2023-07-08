ضمير الناس

ز

زاهية بنت البحر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 سبتمبر 2021
المشاركات
99
النقاط
5
العمر
73
محل الإقامة
أستراليا
الجنس
أنثى
ضميرُ الناسِ باتَ اليوم نهبًا
clear.gif


clear.gif
لأصحابِ المصالحِ بالتعدي

ولو أنَّ الكريمَ برأي حقٍّ
clear.gif
clear.gif


يناهضُ ظلمَهم ويعيدُ مجدي

لكانَ الخيرُ يعلو فوقَ ذلٍ
clear.gif


clear.gif
أمدَّ بعمرِهِ عفنُ التردي

فيا عجبي من الإنسانِ لمَّا

clear.gif
clear.gif
بغيرِ الحقِّ يخرجُ للتَّصدي

ليرضيَ ظالمًا فيسيءُ فعلاً
clear.gif


clear.gif
وينسى اللهَ في أخذٍ وردِ

ولكنَّ الإلهَ به عليمٌ
clear.gif
clear.gif


ومن يدري فقد يأتي بمدِّ

شعر
زاهية بنت البحر
 
قال زاهية بنت البحر:
ضميرُ الناسِ باتَ اليوم نهبًا
clear.gif


clear.gif
لأصحابِ المصالحِ بالتعدي

ولو أنَّ الكريمَ برأي حقٍّ
clear.gif
clear.gif


يناهضُ ظلمَهم ويعيدُ مجدي

لكانَ الخيرُ يعلو فوقَ ذلٍ
clear.gif


clear.gif
أمدَّ بعمرِهِ عفنُ التردي

فيا عجبي من الإنسانِ لمَّا

clear.gif
clear.gif
بغيرِ الحقِّ يخرجُ للتَّصدي

ليرضيَ ظالمًا فيسيءُ فعلاً
clear.gif


clear.gif
وينسى اللهَ في أخذٍ وردِ

ولكنَّ الإلهَ به عليمٌ
clear.gif
clear.gif


ومن يدري فقد يأتي بمدِّ

شعر
زاهية بنت البحر
إضغط للتوسيع...

شعر رائع ورسومات اروع .. يعطيك الصحة بنت البلاد
(يخصونا شويا صور من البرية في استراليا هذا مكان هههههه)
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
العودة
Top