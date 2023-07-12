حاتم خليفة
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
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- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
هو أجمل منها، لقد سحرته
نعم لقد سحرته بجمال دينها وأخلاقها و روحها…
وحتى الجمال الخارجي لا يوجد فيه معيار ثابت ينطبق على الجميع، فما تراه أنت جميلا ليس بالضرورة هو جميل في أعين البقية.
وعليه فكل من على الأرض له نصيب، فإذا كان يراك الكل بشعا، فاعلم أن هنالك من سيعارض الكل و يراك جميلا.
رزقكم الله زيجات صالحات و أزواجا صالحين ❤
نعم لقد سحرته بجمال دينها وأخلاقها و روحها…
وحتى الجمال الخارجي لا يوجد فيه معيار ثابت ينطبق على الجميع، فما تراه أنت جميلا ليس بالضرورة هو جميل في أعين البقية.
وعليه فكل من على الأرض له نصيب، فإذا كان يراك الكل بشعا، فاعلم أن هنالك من سيعارض الكل و يراك جميلا.
رزقكم الله زيجات صالحات و أزواجا صالحين ❤