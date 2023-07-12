هو أجمل منها، لقد سحرته

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
1,758
النقاط
371
العمر
38
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
هو أجمل منها، لقد سحرته‼️😵

نعم لقد سحرته بجمال دينها وأخلاقها و روحها…
وحتى الجمال الخارجي لا يوجد فيه معيار ثابت ينطبق على الجميع، فما تراه أنت جميلا ليس بالضرورة هو جميل في أعين البقية.
وعليه فكل من على الأرض له نصيب، فإذا كان يراك الكل بشعا، فاعلم أن هنالك من سيعارض الكل و يراك جميلا.
رزقكم الله زيجات صالحات و أزواجا صالحين 🤲🏻
 
وكي تكون هي شااابة عليه يقولك عندو زهر
مجتمع ذكوري يحب الخير للذكر فقط والأنثى حاجة ثانوية
... للعلم مانيش فيمينست بصح نحب العدل
 
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