هو أجمل منها، لقد سحرته

نعم لقد سحرته بجمال دينها وأخلاقها و روحها…

وحتى الجمال الخارجي لا يوجد فيه معيار ثابت ينطبق على الجميع، فما تراه أنت جميلا ليس بالضرورة هو جميل في أعين البقية.

وعليه فكل من على الأرض له نصيب، فإذا كان يراك الكل بشعا، فاعلم أن هنالك من سيعارض الكل و يراك جميلا.