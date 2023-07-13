اليوم عيد ميلادي 39

حاتم خليفة
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 1,762
- النقاط
- 376
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
-اليوم قد أتممتُ عاماً جديداً من عُمري
"لقد كان عاماً مليئاً بستر الله وكرمه وفضله♥
"اللهم إني أستودعك عاماً مضى من عُمري فأغفر لي ما كانَ فيه وبارك لي في عامي الجديد"
"عام جدِيد مِن عُمري أُعآنقه اليوم"
” اللهم أجعل هذا العام بداية لتحقيق أحلامي ، اللهم إني أشهدك بأني قد رضيت بكل ما أردته في عامي الماضى ، فارضيني في عامي الجديد بفرح وجبر من حيث لا أحتسب
"لقد كان عاماً مليئاً بستر الله وكرمه وفضله♥
"اللهم إني أستودعك عاماً مضى من عُمري فأغفر لي ما كانَ فيه وبارك لي في عامي الجديد"
"عام جدِيد مِن عُمري أُعآنقه اليوم"
” اللهم أجعل هذا العام بداية لتحقيق أحلامي ، اللهم إني أشهدك بأني قد رضيت بكل ما أردته في عامي الماضى ، فارضيني في عامي الجديد بفرح وجبر من حيث لا أحتسب