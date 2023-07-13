اليوم عيد ميلادي 39

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
1,762
النقاط
376
العمر
39
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
-اليوم قد أتممتُ عاماً جديداً من عُمري♥️
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"لقد كان عاماً مليئاً بستر الله وكرمه وفضله♥
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"اللهم إني أستودعك عاماً مضى من عُمري فأغفر لي ما كانَ فيه وبارك لي في عامي الجديد♥️"
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"عام جدِيد مِن عُمري أُعآنقه اليوم"
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” اللهم أجعل هذا العام بداية لتحقيق أحلامي ، اللهم إني أشهدك بأني قد رضيت بكل ما أردته في عامي الماضى ، فارضيني في عامي الجديد بفرح وجبر من حيث لا أحتسب❤️
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