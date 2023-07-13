تجربتي في التسوق من aliexpress

saho souhila

saho souhila

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
29 نوفمبر 2015
المشاركات
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محل الإقامة
مع دآرنآآ ^^
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيراكم نآس اللمة
بغيت نشاركم تجربتي فشراء من انترنت وبالتحديد من تطبيق aliexpress
اول حاجة بالنسبة للاسعار خيالية تلقا سلعة تنباع هنا ب 6000 فلموقع 1500 عادي سيرتو الكترونيات
مهم اول حاجة ليق تشوف لبائع لي معجبين بيه بزاف الناس و ثاني حاجة ليكمنتار تاع لي شراو قبلك و ادا حبيتو تشروا شحال من حاجة من الاحسن تشوفو متجر واحد تشروا عليه باه لومبالاج يكون واحد و كي توصل للابوست تاع ولايتكم تخلصوا غي مرة (130 دج)
و بالنسبة للطلبية تاعكم تقدروا ديرولها تتبع بتطبيق track dz تشوفوها وين راها حتا لي توصل عندكم
انا شريت هاد المرة طابعة حرارية محمولة تتمشا بلبلوتوث صراحة عجبتني متستحقاش الحبر
و نخليكم مع لي فوطو
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