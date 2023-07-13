تجربتي في التسوق من aliexpress

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكيراكم نآس اللمةبغيت نشاركم تجربتي فشراء من انترنت وبالتحديد من تطبيق aliexpressاول حاجة بالنسبة للاسعار خيالية تلقا سلعة تنباع هنا ب 6000 فلموقع 1500 عادي سيرتو الكترونياتمهم اول حاجة ليق تشوف لبائع لي معجبين بيه بزاف الناس و ثاني حاجة ليكمنتار تاع لي شراو قبلك و ادا حبيتو تشروا شحال من حاجة من الاحسن تشوفو متجر واحد تشروا عليه باه لومبالاج يكون واحد و كي توصل للابوست تاع ولايتكم تخلصوا غي مرة (130 دج)و بالنسبة للطلبية تاعكم تقدروا ديرولها تتبع بتطبيق track dz تشوفوها وين راها حتا لي توصل عندكمانا شريت هاد المرة طابعة حرارية محمولة تتمشا بلبلوتوث صراحة عجبتني متستحقاش الحبرو نخليكم مع لي فوطو