قيمة الدينار الجزائري

في احدى ندواته الصحفية ذكر الرئيس تبون أنه سوف يتم الرفع من قيمة الدينار وهذا طبعا يعود بالنفع على القدرة الشرائية للمواطن لكن إلى يومنا هذا لا جديد يذكر...

انا لحد اليوم لا افهم كيف قيمة العملات بتونس والمغرب وحتى الصومال احسن من عملتنا بكثير وتصل احيانا الى سبع مرات رغم ان هذه الدول تعاني من ازمات اجتماعية حادة خاصة تونس ولا تملك ما نملكه نحن من خيرات كالبترول والغاز والحديد والنحاس وأراضي فلاحية وثروة سمكية وحيوانية ...لكن منذ أكثر من 30 سنة ونحن نعاني إلى متى نصبر....