العودة... كيف استقل؟

أولا ﷽.

تانيا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أمنني ميحس بيك إلا الإنسان إلا في الوضعية تاعك أنت في إبتلاء هك ربي مقدرك أحملي وخلاه وعبالي نفسنيا تاعبة وقالقة وكارهة وزيد الشيطان الرجيم راح يخربلك حياتك يتوسويس وووإلخ احذري.، لانوا إذا كان زوجك رافض متنسستيش عليه خاصة الأن سخانة وواحد قالق وكاره، معليش أصبري وحاولي السع معاه ومتفوتيشوا متروحيش لماماه وتحكي قبل ما تستأذني منوا اصبري حتى تقنعيه باي طريقة دبري راسك أوتوماتيك مو هو راح يدير حل كي يحس بيك من القلب.

وأنا أتمنى من ﷲﷻ يحميلك كبدتك أقصد bbتاعك ويهنيك مع زوجك وكيغك ياسر و تأكدي أنوا كل حركة في المطبخ طياب غسيل معان هيا حسنات لكي.

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الحل كاين هو الرضاء بقدرك والصبر و الإستغفار كل يوم حتى ألف مرة بصيغة الإعتذار حاولي تتفكري ذنوب وتستغفري ذركا ربي يفرجها عليك بعد مدة بإذن الله، والطريقة باه تقدري تستغفري الف تليشرجي من يوتيوب الإستغفار مكرر لمدة ألف فيه نصف ساعة وانتي في مطبخ في بيتك كرري وراه والله ستفرج بإذن الله... ياوردة ♡