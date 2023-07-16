العودة... كيف استقل؟

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
346
النقاط
21
العمر
24
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. والصلاة والسلام على خير الخلق عليه صلوات ربي وسلامه... اما بعد:
اهل اللمة الكرام عدت إليكم بطرحي لهذا الموضوع واتمنى ان اجد آراء تفيدني وتفيد البقية ان شاء الله...السكن في بيت العيلة عندو سلبياته وايجابياته...رغم اني شبه متيقنة انو سلبيات اكتر بكثيير..ما علينا بدون اطالة...بعد سنتين زواج وبعد ولادة طفل اصبح بعمر السنة الحمدلله...اصبح الوضع قاتل لصحتي ..ان اقوم بالخدمة لمزلين في نفس الوقت ورضيع هذا امر مرهق...بيتي مجهز من كل شيء...لكن ظروفي المادية مازالت لا تسمح لي بالاستقرار لكني اريد ان استقل ببيتي ...هل سنتين كافية لخروجي من العائلة الكبيرة مع العلم ان بيتي فوق بيت ام زوجي...ثانيا كيف افاتح الحمة بالموضوع لان الزوج رافض ان يواجه الام وانا ليس لدي الجرأة ان اقولها....هي الام بطبعها تتحسس اذا طلب الابن الاستقرار بمنزل لوحده...لكني والله تعبت في وجود اخوة دكور ومع هذا الحر ان اربي ابن رضيع واظل بالمطبخ يوم كامل بحجابي لهو امر مرهق صراحة والله اعطى لي منزل كامل ارتاح به ..بدون دكر تفاصيل...انتم يا أهل اللمة كيف استقريتم ببيوتكم الخاصة🤔🥺..وشكرا
 
أولا ﷽.
تانيا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أمنني ميحس بيك إلا الإنسان إلا في الوضعية تاعك أنت في إبتلاء هك ربي مقدرك أحملي وخلاه وعبالي نفسنيا تاعبة وقالقة وكارهة وزيد الشيطان الرجيم راح يخربلك حياتك يتوسويس وووإلخ احذري.، لانوا إذا كان زوجك رافض متنسستيش عليه خاصة الأن سخانة وواحد قالق وكاره، معليش أصبري وحاولي السع معاه ومتفوتيشوا متروحيش لماماه وتحكي قبل ما تستأذني منوا اصبري حتى تقنعيه باي طريقة دبري راسك أوتوماتيك مو هو راح يدير حل كي يحس بيك من القلب.
وأنا أتمنى من ﷲﷻ يحميلك كبدتك أقصد bbتاعك ويهنيك مع زوجك وكيغك ياسر و تأكدي أنوا كل حركة في المطبخ طياب غسيل معان هيا حسنات لكي.
اك
الحل كاين هو الرضاء بقدرك والصبر و الإستغفار كل يوم حتى ألف مرة بصيغة الإعتذار حاولي تتفكري ذنوب وتستغفري ذركا ربي يفرجها عليك بعد مدة بإذن الله، والطريقة باه تقدري تستغفري الف تليشرجي من يوتيوب الإستغفار مكرر لمدة ألف فيه نصف ساعة وانتي في مطبخ في بيتك كرري وراه والله ستفرج بإذن الله... ياوردة ♡
 
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