العودة... كيف استقل؟

الفتاة الاميرة
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 2 جويلية 2019
- المشاركات
- 346
- النقاط
- 21
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- سكيكدة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. والصلاة والسلام على خير الخلق عليه صلوات ربي وسلامه... اما بعد:
اهل اللمة الكرام عدت إليكم بطرحي لهذا الموضوع واتمنى ان اجد آراء تفيدني وتفيد البقية ان شاء الله...السكن في بيت العيلة عندو سلبياته وايجابياته...رغم اني شبه متيقنة انو سلبيات اكتر بكثيير..ما علينا بدون اطالة...بعد سنتين زواج وبعد ولادة طفل اصبح بعمر السنة الحمدلله...اصبح الوضع قاتل لصحتي ..ان اقوم بالخدمة لمزلين في نفس الوقت ورضيع هذا امر مرهق...بيتي مجهز من كل شيء...لكن ظروفي المادية مازالت لا تسمح لي بالاستقرار لكني اريد ان استقل ببيتي ...هل سنتين كافية لخروجي من العائلة الكبيرة مع العلم ان بيتي فوق بيت ام زوجي...ثانيا كيف افاتح الحمة بالموضوع لان الزوج رافض ان يواجه الام وانا ليس لدي الجرأة ان اقولها....هي الام بطبعها تتحسس اذا طلب الابن الاستقرار بمنزل لوحده...لكني والله تعبت في وجود اخوة دكور ومع هذا الحر ان اربي ابن رضيع واظل بالمطبخ يوم كامل بحجابي لهو امر مرهق صراحة والله اعطى لي منزل كامل ارتاح به ..بدون دكر تفاصيل...انتم يا أهل اللمة كيف استقريتم ببيوتكم الخاصة..وشكرا
اهل اللمة الكرام عدت إليكم بطرحي لهذا الموضوع واتمنى ان اجد آراء تفيدني وتفيد البقية ان شاء الله...السكن في بيت العيلة عندو سلبياته وايجابياته...رغم اني شبه متيقنة انو سلبيات اكتر بكثيير..ما علينا بدون اطالة...بعد سنتين زواج وبعد ولادة طفل اصبح بعمر السنة الحمدلله...اصبح الوضع قاتل لصحتي ..ان اقوم بالخدمة لمزلين في نفس الوقت ورضيع هذا امر مرهق...بيتي مجهز من كل شيء...لكن ظروفي المادية مازالت لا تسمح لي بالاستقرار لكني اريد ان استقل ببيتي ...هل سنتين كافية لخروجي من العائلة الكبيرة مع العلم ان بيتي فوق بيت ام زوجي...ثانيا كيف افاتح الحمة بالموضوع لان الزوج رافض ان يواجه الام وانا ليس لدي الجرأة ان اقولها....هي الام بطبعها تتحسس اذا طلب الابن الاستقرار بمنزل لوحده...لكني والله تعبت في وجود اخوة دكور ومع هذا الحر ان اربي ابن رضيع واظل بالمطبخ يوم كامل بحجابي لهو امر مرهق صراحة والله اعطى لي منزل كامل ارتاح به ..بدون دكر تفاصيل...انتم يا أهل اللمة كيف استقريتم ببيوتكم الخاصة..وشكرا