خوتي هذه معلومة لكم إلا في (هم كرب ضيق قلق، أي بروبلام وحتى ليلاباس عليه)، أدمن الإستغفار كل يوم ألف مرة بإستشعار للمعاصي، راح تقولي أختي ولا بالأحرى الشيطان الرجيم راح يقلك ألف؟امبوسيبل تقدر أخطيك لا لالالا؟أياك تسمعلوا أو عودك.الحل ساهل وعن تجربة مني تيليشرجي من يوتيوب الإستغفار مكرر لمدة ألف أك تلقاه بالعدد مكتوب و لمدة نصف ساعة فقط،حملوا وكرر وراه بصيغة (أستغفر الله) وأنت برا،في طونوبيل تخدم و لبنات قاعدين تغسلوا طيبوا وووالخ كرروا.. وحاول تتفكر معاصيك و تتندم وتعزم على عدم العودة أ ي معصية، ربي يغفر الذنوب جميعا.إتفقنا مدة قصيرة وتتدمن وش راح تربح:1تتفتح في وجهك ازراق في كلشي2ذكر الله3أهم شي مغفرة للمعاصي كامل كيشغل ربي يمحي معاصيك تولي صفحة بيضاء، وتذكر قوله تعالى " وماأنا بمعذبهم وهم يستغفرون" ♡.والسلام.