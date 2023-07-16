نحن جنائز مؤجلة 🥺

Aaya98

Aaya98

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 جويلية 2022
المشاركات
100
النقاط
14
العمر
25
محل الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى

للتذكير:
الموت كل يوم يتخطاك ويروح لفلان وعلان و يوم من الأيام راح يتخطاهم ويجيك تيقن ؟(أخي أختي) علاه نموتو على أغاني على ملهيات على إتصالات على معاصي علاه ؟ والله واحد لا يستاهل نغضبول رب العالمين على جالوا، هيا جنة غالية يجب أن نضحى من أجلها، في النهاية إما جنة إما سعير ماكانش حل وسط؟، النبي ﷺ يقول "من مات على شئ بعث عليه " الإنسان يجب أن يجتهد من أجل طاعة ﷲ سبحانه وتعالى يجب أن نراجع أنفسنا ونستغفر ربنا والله العظيم إلا القران الكريم مليئ بمواضع الرحمة والمغفرة كثيرة سارعوا إلى طلب المغفرة من الله ﷻ
و اللهم نسألك لطفك رحمتك رضاك والجنة ♡
 
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