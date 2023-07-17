تعلبيها رزانة و عقالة:

الزوجة بحاجة الى تثبيت نظام (التحرميت والتسوفيج) في عقلها والتدريب على فنون الاستدراج بأسلحة الخبث الانثوي، لجعل بيت الزوجية مغناطيس يمنع الزوج من التسيب و(الهملة) خارج الدار .

إن كثرة الاطلاع على الكتب، واسماع الى محاضرات الاساتذة والمختصين لا يكف..بل رغبتك القوية في أن تسكني عقل وقلب زوجك هي المحرك، واستخدام اساليب مناسبة لطبيعة شخصية زوجك وما يلبي احتياجاته هو السببل لتحقيق الهدف.

مخ الهدرة : تلعبيها رزانة وعقالة، يفوتك القطار يا لالة .