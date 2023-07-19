لا تكذب فقط فكر 🤔بذكاء

Aaya98

Aaya98

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 جويلية 2022
المشاركات
127
النقاط
18
العمر
25
محل الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى

إسمع وخذ العبرة
كانت سيدة مميزة للغاية على متن طائرة قادمة من سويسرا. رأت أنها كانت جالسة بجانب كاهن لطيف ، فسألته: - معذرة أبي ، هل يمكنني أن أسألك معروفًا؟ - بالطبع يا ابنة ، ماذا أفعل من أجلك؟ - إنني اشتريت مجفف شعر جديد متطور وباهظ الثمن. هل تستطيع ان تساعدني كي أتجاوز حدود التصريح وتهتم بالجمارك. هل يمكن أن ترتديه تحت ثوبك؟ - بالطبع أستطيع يا ابنتي ، لكن يجب أن تعلمي أنني لا أستطيع الكذب! - آه ، لديك مثل هذا الوجه الصادق ، أبي ، وأنا متأكد من أنهم لن يطرحوا عليك أي أسئلة. وأعطته المجفف .. وصلت الطائرة إلى وجهتها. عندما ظهر الأب في الجمارك ، سألوه: - أبي ، هل لديك ما تصرح به؟ أجاب الأب على الفور - من أعلى رأسي إلى خصري ، ليس لدي ما أصرح به يا بني. سأل ضابط الجمارك الذي وجد الإجابة غريبة بعض الشيء: - ومن الخصر إلى أسفل ، ماذا لديك؟ - لدي معدات رائعة ، مخصصة للاستخدام المنزلي ، وخاصة للسيدات ، لكنها لم تستخدم قط. نظر إليه ضابط الجمارك وهو يضحك: - يمكنك الدخول ، أبي ...! التالي..! موراليجا: الذكاء يحدث فرقا. ليس من الضروري أن تكذب ، فقط اختر الكلمات المناسبة.🙂
 
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