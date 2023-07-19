لا تكذب فقط فكر 🤔بذكاء

إسمع وخذ العبرةكانت سيدة مميزة للغاية على متن طائرة قادمة من سويسرا. رأت أنها كانت جالسة بجانب كاهن لطيف ، فسألته: - معذرة أبي ، هل يمكنني أن أسألك معروفًا؟ - بالطبع يا ابنة ، ماذا أفعل من أجلك؟ - إنني اشتريت مجفف شعر جديد متطور وباهظ الثمن. هل تستطيع ان تساعدني كي أتجاوز حدود التصريح وتهتم بالجمارك. هل يمكن أن ترتديه تحت ثوبك؟ - بالطبع أستطيع يا ابنتي ، لكن يجب أن تعلمي أنني لا أستطيع الكذب! - آه ، لديك مثل هذا الوجه الصادق ، أبي ، وأنا متأكد من أنهم لن يطرحوا عليك أي أسئلة. وأعطته المجفف .. وصلت الطائرة إلى وجهتها. عندما ظهر الأب في الجمارك ، سألوه: - أبي ، هل لديك ما تصرح به؟ أجاب الأب على الفور - من أعلى رأسي إلى خصري ، ليس لدي ما أصرح به يا بني. سأل ضابط الجمارك الذي وجد الإجابة غريبة بعض الشيء: - ومن الخصر إلى أسفل ، ماذا لديك؟ - لدي معدات رائعة ، مخصصة للاستخدام المنزلي ، وخاصة للسيدات ، لكنها لم تستخدم قط. نظر إليه ضابط الجمارك وهو يضحك: - يمكنك الدخول ، أبي ...! التالي..! موراليجا: الذكاء يحدث فرقا. ليس من الضروري أن تكذب ، فقط اختر الكلمات المناسبة.