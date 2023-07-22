أبشركم و أخبركم عن سبب غيابي مؤخرا

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 15,958
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة
اخبركم سبب غيابي مؤخرا
و
ابشركم
و اريدكم ان تفرحوا معي
الحمد لله
بفضل الله و منه و كرمه و جوده تتم الصالحات
أبشركم
أن ابنتي
آيـــة هبــة اللـــه
قد نجحت و تحصلت على
شـــهـــادة البـــكــالـــوريـــا
البيت كان معبي بالضيوف و المباركين
الحمد لله والله فرحة لا توصف
السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة
اخبركم سبب غيابي مؤخرا
و
ابشركم
و اريدكم ان تفرحوا معي
الحمد لله
بفضل الله و منه و كرمه و جوده تتم الصالحات
أبشركم
أن ابنتي
آيـــة هبــة اللـــه
قد نجحت و تحصلت على
شـــهـــادة البـــكــالـــوريـــا
البيت كان معبي بالضيوف و المباركين
الحمد لله والله فرحة لا توصف