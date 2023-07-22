أبشركم و أخبركم عن سبب غيابي مؤخرا

بسم الله

السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة

اخبركم سبب غيابي مؤخرا

و

ابشركم

و اريدكم ان تفرحوا معي

الحمد لله

بفضل الله و منه و كرمه و جوده تتم الصالحات

أبشركم

أن ابنتي

آيـــة هبــة اللـــه

قد نجحت و تحصلت على

شـــهـــادة البـــكــالـــوريـــا



البيت كان معبي بالضيوف و المباركين