خافو ربي في أولادكم

- يا الأولياء ، قلبي وجعني ما قدرتش نسكت .. خافو ربي ف ولادكم نتوما السبب الأول و الأخير ف ضياعهم !- تلاميذ ما يرقدوش ف الليل يجو للقسم يرقدو !!- تلاميذ بلباس فاضح تحشم المرأة السوية تلبسو قدام خوها و باباها راهم يجو بيه للمدارس !!- تلاميذ بأفكار مرعبة ( مؤخرا تعمق معي أحد التلاميذ حول موضوع الانتحار حبسلي مخي ) !!!!- تلاميذ مع أفعال و أقوال تفوق سنهم بكثير !- تلاميذ و تلميذات يسهرو و ما يباتوش ف الدار تحت غطاء بايت عند صاحبي و عند صاحبتي !!- لي لفوق نقدر نجوزها عادي ، مي حكمتني القنطة كي اكتشفت انو كاين تلاميذ سنة أولى ثانوي لا يؤمنون بالله و يفصحون عن هذا دون أي حرج ،، حق ربي غير الدمعة هبطتلي و أنا ننصح ف واحد منهم ،، ما تخيلتهاش على الاطلاق .. ياو ماشي سنة اولى جامعي ، راني نقول سنة اولى ثانوي ملحدين و عن قناعة تاني !!!!!!!- رسالتي للأولياء ، الله يحفظكم خافو ربي ف ولادكم ، والله تتحاسبو عليهم حبيتو ولا كرهتو .. ضيعتوهم بالفشوش و التقلاش .. ضيعتوهم بالحرية العمياء .. ضيعتوهم و ضيعتو أخلاقهم و حطيتولهم مصائب ف حياتهم و ف دينهم !- حاشا الأولياء لي متحلبين للعقلية ، يزغد وليدو يزغد معاه ، ربي يخليهم و ألف تحية ليهم