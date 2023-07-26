مداهمة مديرية التجارة لمراقبة الإرتفاع غير المبرر لأسعار المكيفات ورد فعل التجار !!

قال الامين محمد: اهلا اخي الغالي



بصراحة كل واحد جاته فرصة ماهوش يفرط فيها

الخضر

البصل

السميد

الاعياد

السيارات

الملابس

الاضاحي

المكيفات



كل واحد ينسيك في لاخر إضغط للتوسيع...

مرحبا بخويا مرحباالمبكي المضحك والله .. "عجبتني غير اتاع كل واحد ينسيك في لاخر ههههههه ""عوج كبير يا حبيبي ..المكيفات زادو فيها بين مليون وزوج حتى ثلاثة في بعض الحالات ويقولك نخدمو فيها بخمسين ألف !! "ماقالش مامبا 500ألف على الاقل تدخل ف الراس !!على كل حال حاشا التجار ولاد الفاميلا ألي يخدمو بالصفا .. وراهي مهزلة اتاع اسعار المكيفات هاد الصيف وخلاص!!!