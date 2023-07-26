مداهمة مديرية التجارة لمراقبة الإرتفاع غير المبرر لأسعار المكيفات ورد فعل التجار !!

Adem4dz

Adem4dz

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إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
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ذكر
مداهمة مديرية التجارة لمراقبة الإرتفاع غير المبرر لأسعار المكيفات ورد فعل التجار !! بالعاصمة
( واحد قالو ندو فايدة 50ألف 100ألف "نانا وما تامنهاش هههه.. والآخر زعف وقال ما تصورونيش ههههه )
" مهزلة وجشع بعض التجار لوين وصل !!"

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اهلا اخي الغالي

بصراحة كل واحد جاته فرصة ماهوش يفرط فيها
الخضر
البصل
السميد
الاعياد
السيارات
الملابس
الاضاحي
المكيفات

كل واحد ينسيك في لاخر
 
قال الامين محمد:
اهلا اخي الغالي

بصراحة كل واحد جاته فرصة ماهوش يفرط فيها
الخضر
البصل
السميد
الاعياد
السيارات
الملابس
الاضاحي
المكيفات

كل واحد ينسيك في لاخر
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مرحبا بخويا مرحبا
المبكي المضحك والله .. "عجبتني غير اتاع كل واحد ينسيك في لاخر ههههههه "
"عوج كبير يا حبيبي ..
المكيفات زادو فيها بين مليون وزوج حتى ثلاثة في بعض الحالات ويقولك نخدمو فيها بخمسين ألف !! "ماقالش مامبا 500ألف على الاقل تدخل ف الراس !!

على كل حال حاشا التجار ولاد الفاميلا ألي يخدمو بالصفا .. وراهي مهزلة اتاع اسعار المكيفات هاد الصيف وخلاص!!!
 
مثل هؤلاء الأشخاص يجب إدخالهم السجن و تعمير السجن بيهم لا غير
 
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