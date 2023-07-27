إحزر الطبق المفضل للعضو

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
1,818
النقاط
376
العمر
39
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
وشراكم لاباس

كل واحد فينا يحب أكلة وكون يصيب ياكلها غير هيا

كل واحد يكتب طبق معين والعضو لي بعدو يقول إذا يحب هذا الطبق أو لا

شارك و أربح
إذا جابتها صح تربح iphone pro max 14

بعدما تجاوب حط أنت اسم الطبق لي يحبه الشخص لي بعدك وهكذا أظن أنكم عرفتوا اللعبة
وفي نفس الوقت نتعرفوا على الأطباق

العضو لي بعدي يحب شربة فريك
 
 
قال أرجوان:
عمي حاتم مقالش اذا يحبها ولا لالا خاف يعطيني الايفووون هههه
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لازم العضو لي بعدك هو لي يجاوب مش لي قبلك😁
واذا ربح نعطيلوا الأيفون
 
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