إحزر الطبق المفضل للعضو

السلام عليكم

وشراكم لاباس



كل واحد فينا يحب أكلة وكون يصيب ياكلها غير هيا



كل واحد يكتب طبق معين والعضو لي بعدو يقول إذا يحب هذا الطبق أو لا



شارك و أربح

إذا جابتها صح تربح iphone pro max 14



بعدما تجاوب حط أنت اسم الطبق لي يحبه الشخص لي بعدك وهكذا أظن أنكم عرفتوا اللعبة

وفي نفس الوقت نتعرفوا على الأطباق



العضو لي بعدي يحب شربة فريك ​