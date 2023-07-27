إحزر الطبق المفضل للعضو

حاتم خليفة
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 1,818
- النقاط
- 376
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
وشراكم لاباس
كل واحد فينا يحب أكلة وكون يصيب ياكلها غير هيا
كل واحد يكتب طبق معين والعضو لي بعدو يقول إذا يحب هذا الطبق أو لا
شارك و أربح
إذا جابتها صح تربح iphone pro max 14
بعدما تجاوب حط أنت اسم الطبق لي يحبه الشخص لي بعدك وهكذا أظن أنكم عرفتوا اللعبة
وفي نفس الوقت نتعرفوا على الأطباق
العضو لي بعدي يحب شربة فريك
وشراكم لاباس
كل واحد فينا يحب أكلة وكون يصيب ياكلها غير هيا
كل واحد يكتب طبق معين والعضو لي بعدو يقول إذا يحب هذا الطبق أو لا
شارك و أربح
إذا جابتها صح تربح iphone pro max 14
بعدما تجاوب حط أنت اسم الطبق لي يحبه الشخص لي بعدك وهكذا أظن أنكم عرفتوا اللعبة
وفي نفس الوقت نتعرفوا على الأطباق
العضو لي بعدي يحب شربة فريك