ظاهرة منتشرة حولي

كاين وحد الظاهرة منتشرة حولي لدرجة كبيرة والصراحة تقلقني تقول نروح نخنق ذاك لبنادم والله



عندك تاع يحسبوا لي يهدر ب ق متحضر وجاي ملمدينة وكذا ووليد ألجي

ومعلاباليش

نا هذي لعقلية تعييييينيييي

يقلك العودة الى الاصل فضيلة

ذرك انا بكل صراحة نهدر ب ڨ

مثلا منقولش قتلك نقول ڨتلك عادي

ولا قلبي نقول ڨلبي

عادي والله حاجة نفتخر بيها في حياتي مجاتنيش عيب

بصح كاين لي ني نشوفهم ما فالاصل يهدروا بل ڨ وكبروا يهدروا بيه ومنبعد زعما يهدروا بل ق

تكون تهدر عادي منبعد تغلط وتقول ڨ تحس وجهها تبدل منبعد تكمل ب ق

وهكا

انا وش ندير كي نشوف هذا النوع من النساء هههه باسكوا غير عند النسا هذي هههه

انا عفوية الصراحة وكي نطيح فذوا الناس تبدأ مهمة التصنع هههههه ونضيق خاطري معاهم نحسهم شي كفاه والله

يختي طبيعتك هكا علاش تبيني روحك هههه

مهم الله يهديهم وخلاص

قلولي عندكم عباد هكا فحياتكم ولا غير انا لي مبلية بيهم