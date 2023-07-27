ظاهرة منتشرة حولي

أرجوان

أرجوان

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جوان 2023
المشاركات
276
النقاط
13
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
كاين وحد الظاهرة منتشرة حولي لدرجة كبيرة والصراحة تقلقني تقول نروح نخنق ذاك لبنادم والله

عندك تاع يحسبوا لي يهدر ب ق متحضر وجاي ملمدينة وكذا ووليد ألجي
ومعلاباليش
نا هذي لعقلية تعييييينيييي
يقلك العودة الى الاصل فضيلة
ذرك انا بكل صراحة نهدر ب ڨ
مثلا منقولش قتلك نقول ڨتلك عادي
ولا قلبي نقول ڨلبي
عادي والله حاجة نفتخر بيها في حياتي مجاتنيش عيب
بصح كاين لي ني نشوفهم ما فالاصل يهدروا بل ڨ وكبروا يهدروا بيه ومنبعد زعما يهدروا بل ق
تكون تهدر عادي منبعد تغلط وتقول ڨ تحس وجهها تبدل منبعد تكمل ب ق
وهكا
انا وش ندير كي نشوف هذا النوع من النساء هههه باسكوا غير عند النسا هذي هههه
انا عفوية الصراحة وكي نطيح فذوا الناس تبدأ مهمة التصنع هههههه ونضيق خاطري معاهم نحسهم شي كفاه والله
يختي طبيعتك هكا علاش تبيني روحك هههه
مهم الله يهديهم وخلاص
قلولي عندكم عباد هكا فحياتكم ولا غير انا لي مبلية بيهم
 
على حساب شخصية البنادم ،كاين لي مخلوق هذا هو إنسان ضعيف ما عندوش شيء لي يقدر يحقق بيه الشخصية في المجتمع نتاعو ما يصيب غير يلوي لسانو ، كل واحد يهدر بلهجة نتاعو ، وكي تشوفي انسان مبلي في لسانو وغير يدبل في اللهجة نتاعوا تعرفي بلي هاذ الانسان ما يهنيش و مكاين والو .
 
قال Hakan:
على حساب شخصية البنادم ،كاين لي مخلوق هذا هو إنسان ضعيف ما عندوش شيء لي يقدر يحقق بيه الشخصية في المجتمع نتاعو ما يصيب غير يلوي لسانو ، كل واحد يهدر بلهجة نتاعو ، وكي تشوفي انسان مبلي في لسانو وغير يدبل في اللهجة نتاعوا تعرفي بلي هاذ الانسان ما يهنيش و مكاين والو .
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يتني زعما ضعف شخصية
 
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