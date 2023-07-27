فعالية صناديق الكنز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف الحال احبائي

أتمنى ان يكون الجميع في صحة وسعادة

جبتلكم فعالية ضريفة ومميزة



عندكم 8صناديق مغلقة



كل شخص يختار صندوق ويقدر الشخص ان يختار صندوق مختار مسبقا



الصناديق فيها اشياء مخفية

هدايا عقوبات وغيرها



اتمنى من الجميع المشاركة



وبالتوفييييييق



النتيجة الجمعة القادمة باذن الله



والكشف عن ما بداخل الصناديق



تحياتي