فعالية صناديق الكنز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال احبائي
أتمنى ان يكون الجميع في صحة وسعادة
جبتلكم فعالية ضريفة ومميزة
عندكم 8صناديق مغلقة
كل شخص يختار صندوق ويقدر الشخص ان يختار صندوق مختار مسبقا
الصناديق فيها اشياء مخفية
هدايا عقوبات وغيرها
اتمنى من الجميع المشاركة
وبالتوفييييييق
النتيجة الجمعة القادمة باذن الله
والكشف عن ما بداخل الصناديق
تحياتي
كيف الحال احبائي
أتمنى ان يكون الجميع في صحة وسعادة
جبتلكم فعالية ضريفة ومميزة
عندكم 8صناديق مغلقة
كل شخص يختار صندوق ويقدر الشخص ان يختار صندوق مختار مسبقا
الصناديق فيها اشياء مخفية
هدايا عقوبات وغيرها
اتمنى من الجميع المشاركة
وبالتوفييييييق
النتيجة الجمعة القادمة باذن الله
والكشف عن ما بداخل الصناديق
تحياتي