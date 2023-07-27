فعالية صناديق الكنز

أرجوان

أرجوان

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جوان 2023
المشاركات
279
النقاط
13
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال احبائي
أتمنى ان يكون الجميع في صحة وسعادة
جبتلكم فعالية ضريفة ومميزة

عندكم 8صناديق مغلقة

كل شخص يختار صندوق ويقدر الشخص ان يختار صندوق مختار مسبقا

الصناديق فيها اشياء مخفية
هدايا عقوبات وغيرها

اتمنى من الجميع المشاركة

وبالتوفييييييق

النتيجة الجمعة القادمة باذن الله

والكشف عن ما بداخل الصناديق

تحياتي
 
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