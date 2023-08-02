ثبت قلبي على دينك

خيرة الوهرانية

خيرة الوهرانية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 أوت 2018
المشاركات
11
النقاط
3
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
- علابالكم ، ماكاش حاجة صعيبة ف الدنيا هادي قد كيما تكون إنسان متدين ما تراطيش الصلاة ف وقتها ، تقرا القرآن ، إنسان وليد فاميليآ ولا بنت فاميليآ .. تقادر الناس و تخاف ربي .. و دير حساب الجنة و النار ف كل شي .

- أومبعد ف لحظة يتقلب كلش و تولي إنسان تاع موبقآت و معاصي و الصلآة راحت ف خبر كان و تولي ماديرش الوجه مع الناس ، و تتواقح مع ربي ف الخلوات .. و يموت ضميرك .. ما تتعاملش أخلاقيا و ما تخدمش خدمتك .

- الرسول ، أعظم الخلق لي كان ضامن الجنة .. كي سقسآو أمنا عائشة عن أكثر دعاء كان يدعي بيه النبي !
- قالت ، كان يقول بزاف : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ! ، معناها جامي تقول أنا إنسان سي بون راني مريڨليها و فاريها مع ربي .. ف أي لحظة قادر تنتكس و تجوز تحريشة مع لو ديابل هه ، آيا دايما أدعو ربي بالثبات على الدين .

المهم .. ف وقت ماكاش لي راه ينصحك باش تشد ف دينك ، راني نقولك شد فيه بسنانك و ادعي ربي ما ديرآپيش ، لحقتكم الفكرة يآك ؟ هه ، آيا سهرة ممتعة ليكيپ 🖤 !
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
العودة
Top