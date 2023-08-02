- علابالكم ، ماكاش حاجة صعيبة ف الدنيا هادي قد كيما تكون إنسان متدين ما تراطيش الصلاة ف وقتها ، تقرا القرآن ، إنسان وليد فاميليآ ولا بنت فاميليآ .. تقادر الناس و تخاف ربي .. و دير حساب الجنة و النار ف كل شي .- أومبعد ف لحظة يتقلب كلش و تولي إنسان تاع موبقآت و معاصي و الصلآة راحت ف خبر كان و تولي ماديرش الوجه مع الناس ، و تتواقح مع ربي ف الخلوات .. و يموت ضميرك .. ما تتعاملش أخلاقيا و ما تخدمش خدمتك .- الرسول ، أعظم الخلق لي كان ضامن الجنة .. كي سقسآو أمنا عائشة عن أكثر دعاء كان يدعي بيه النبي !- قالت ، كان يقول بزاف : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ! ، معناها جامي تقول أنا إنسان سي بون راني مريڨليها و فاريها مع ربي .. ف أي لحظة قادر تنتكس و تجوز تحريشة مع لو ديابل هه ، آيا دايما أدعو ربي بالثبات على الدين .المهم .. ف وقت ماكاش لي راه ينصحك باش تشد ف دينك ، راني نقولك شد فيه بسنانك و ادعي ربي ما ديرآپيش ، لحقتكم الفكرة يآك ؟ هه ، آيا سهرة ممتعة ليكيپ