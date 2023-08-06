أخطر مغامراتي كي كنت صغير (تجمع المغامرين)

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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كي مسيتو

لعله جميعنا غامرنا يوما ما بفعلة طفولية لن نجرأ عليها الآن ومرت علينا سلامات وممكن لم تمر وخلصناها في حينها

المهم عارف بلي مليتو من الكتابة والحديث في المنتديات وبشق الانفس تعملوا اعجاب او تعليق لكن حبيت كل واحد يحكي على كاش مغامرة او فعلة خطيرة قام بيها في صغروا ومنع منها بما فيهم البنات والحاجّات نتاوعنا

المهم عن نفسي كي شفت هاذي الصورة تفكرت يوم كان عندنا ضياف وجات معاهم طفيلة من Alg ( العاصمة) ماعندي ما نقلكم الوحيدة اللي لونها أبيض وشعرها ممشوط في كل المدينة ذاك الوقت أيا خرجنا بالحفى والذبان داير بينا نحوسوا في واد مسامينا فيه بساتين والماء جاري فيه وفيه تجمعات وبرك مائية نسموها ( ڨلتة ) كان الواد نضيف وفيه حتى الاسماك ياحسراه

تعرفو طوايش الصغر بدينا حنا الولاد نبينوا في شطارتنا في العوم قدام الضياف الزينين بصح مكفانيش انا العوم جاي شغل حاجة سخيفة وسوق ذر لازم نقوم بحاجة تلفت أنظار الجميع وأولهم Alg
فتسلقت اعلى قمة في الواد وتحتها بركة مائية والله معلابالي أسكو غارقة ولا ق الماء سايح عليها ولا قصعة يغسلوا فيها المهم كي وصلت الفوق مشفت والو
ونخبطها بقفزة اسطورية بلاما سميت باسم الله ربي سترني كنت نتشتت كعرجون العنب عنبوبة عنبوبة
المهم لفتت نظر الجميع الاشجار ،البساتين ،الطيور اللي كانت فايتة من ثم ، الصخور ،الحشرات ،،، الا Alg كي خرجت من الڨلتة بسلامت راسي نلقاها في نص الطريق مروحة للدار وانا قريب متت على جالها
ومن ذلك الحين راني نعمل في حملات توعوية ضد اخطار القفز من قمم الصخور اذا لم تكن متأكدا ان الأنظار كلها صوبك بما فيهم الحماية المدنية

والسلام حاجة مليحة
 
فكرتنا و رجعتنا سنوات للوراء
سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
سلامة راسك السي فريد
تقريب متتنا يا خويا وحنا ماعلابالناش هههههه .. نقولك حاجة انا صراتلي ككنت صغير رحنا للبرية انا واطفال اقارب في وحد المنطقة ريفية جبلية وخرجنّا حلوف هربنا...
مالا انا سوطيت من على حجرة عالية بزاف تفوق 10امتار عندما طحت اللوط جا الحليلف فات من قدامي يجري وما دارلي والو .. ما فهمتش علاه ؟ ما شافنيش ولا ما عندوش الوقت ولا واش 😂😂


وأنت الهاكر @حاتم خليفة واش صرالك ف الصغر هههههه
 
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