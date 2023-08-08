سؤال في موضوع العشر نساء المطرودات من رمة الله

سؤالي في هذا الموضوع هو المحلل له وش ذنبها ياك الراجل لي اتفق مش هي يعني اذا كانت مشي عارفة هل تؤثم ام لا ؟!!

10 نساء مطرودين من رحمة الله1-الواشمة2-المتنمصة3-المتفلجة4- الواصلة والمستوصلة5-المراة الساخط عليها زوجها6-المتشبهات بالرجال7-زائرات القبور (التجمع والتوسل ولمس القبور والبكاء على القبر و النميمة..)8- النائحة9- المحلل له (هو الزوج الذي طلق زوجته ثلاثا واتفق مع شخص على انا يتزوجها لفترة ثم يطلقها لتصبح محللة له )10- المتبرجة