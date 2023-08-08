سؤال في موضوع العشر نساء المطرودات من رمة الله

نہوغہ بہركہ
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 5 أكتوبر 2022
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- 13
- محل الإقامة
- المدية🌹🌹
- الجنس
- أنثى
10 نساء مطرودين من رحمة الله
1-الواشمة
2-المتنمصة
3-المتفلجة
4- الواصلة والمستوصلة
5-المراة الساخط عليها زوجها
6-المتشبهات بالرجال
7-زائرات القبور (التجمع والتوسل ولمس القبور والبكاء على القبر و النميمة..)
8- النائحة
9- المحلل له (هو الزوج الذي طلق زوجته ثلاثا واتفق مع شخص على انا يتزوجها لفترة ثم يطلقها لتصبح محللة له )
10- المتبرجة
سؤالي في هذا الموضوع هو المحلل له وش ذنبها ياك الراجل لي اتفق مش هي يعني اذا كانت مشي عارفة هل تؤثم ام لا ؟!!
1-الواشمة
2-المتنمصة
3-المتفلجة
4- الواصلة والمستوصلة
5-المراة الساخط عليها زوجها
6-المتشبهات بالرجال
7-زائرات القبور (التجمع والتوسل ولمس القبور والبكاء على القبر و النميمة..)
8- النائحة
9- المحلل له (هو الزوج الذي طلق زوجته ثلاثا واتفق مع شخص على انا يتزوجها لفترة ثم يطلقها لتصبح محللة له )
10- المتبرجة
سؤالي في هذا الموضوع هو المحلل له وش ذنبها ياك الراجل لي اتفق مش هي يعني اذا كانت مشي عارفة هل تؤثم ام لا ؟!!